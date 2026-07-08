MS 2026.179

Nằm trên giường bệnh, hai tay của Phạm Văn Dương (21 tuổi) phải buộc vào thành giường để tránh tự làm tổn thương bản thân khi xuất hiện những cơn kích động do chấn thương sọ não.

Em Phạm Văn Dương bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não nặng

Ở ngoài hành lang phòng bệnh khoa Phẫu thuật gan mật (Bệnh viện Việt Đức), bà Lê Thị Ca (SN 1968, mẹ nuôi của Dương) lặng lẽ ngồi chờ tin con. Bản thân bà vốn mắc bệnh suy tim nhiều năm, nay sau nhiều ngày túc trực tại bệnh viện, sức khoẻ bà Ca ốm yếu hơn.

Do không có con, vợ chồng bà Ca nhận Dương về nuôi từ nhỏ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Dương tiếp tục học cao đẳng, đồng thời xin làm tại một công ty nhôm gần nhà với mong muốn có thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ.

Để kiếm thêm tiền, Dương thường xuyên nhận làm ca đêm.

Khoảng 7h30 sáng 9/6, sau ca làm xuyên đêm, trên đường chạy xe máy về nhà khi chỉ còn cách khoảng 2km, Dương mất lái, lao vào gốc cây ven đường. Lúc này Dương vừa đi làm được khoảng 2 tháng.

Dương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Do chấn thương quá nặng, ngay trong đêm em được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Dương bị chấn thương sọ não, tràn dịch màng phổi, gãy phức tạp xương sọ, sưng nề vùng hàm mặt và gãy xương đòn.

Sau hơn 15 ngày điều trị tích cực, ngày 2/7, Dương được phẫu thuật hàm mặt. Tuy nhiên, tổn thương não khiến em bị ảnh hưởng thần kinh, thường xuyên kích động và la hét. Để đảm bảo an toàn, các bác sĩ phải cố định hai tay em vào thành giường bệnh.

Sau ca phẫu thuật hàm mặt, Dương vẫn phải tiếp tục điều trị chấn thương sọ não, chờ hội chẩn và phục hồi chức năng trong thời gian dài

Gia đình bà Ca vốn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng bà, ông Phạm Văn Hải (SN 1968), có biểu hiện rối loạn tâm thần nên không thể làm việc nặng. Bản thân bà mắc bệnh suy tim hơn 10 năm nay, mỗi tháng phải chi gần 1 triệu đồng tiền thuốc để duy trì điều trị.

Nguồn thu nhập của cả gia đình chỉ dựa vào 3 sào ruộng khoán. Mỗi khi bệnh tái phát, bà Ca không thể ra đồng, cuộc sống càng thêm chật vật.

"Dương ngoan lắm. Sau khi đi bộ đội về, Dương tranh thủ vừa học vừa đi làm để có tiền mua thuốc cho tôi. Vợ chồng tôi cứ nghĩ sau này có con làm chỗ dựa tuổi già, không ngờ tai nạn lại xảy ra", bà Ca nghẹn ngào.

Để có tiền điều trị cho con, bà đã vay mượn khắp nơi. Đến nay, gia đình đã nộp tạm ứng khoảng 45 triệu đồng viện phí tại 2 bệnh viện. Khi số tiền này cạn kiệt, bà tiếp tục vay thêm 25 triệu đồng để lo các đợt điều trị tiếp theo.

Mắc bệnh tim đã nhiều năm, mặc dù sức khoẻ yếu nhưng bà Ca ngày ngày vẫn ở bên giường bệnh chăm sóc con trai, mong con sớm hồi phục

Hiện Dương vẫn phải tiếp tục điều trị chấn thương sọ não, chờ hội chẩn và phục hồi chức năng trong thời gian dài. Trong khi đó, gia đình gần như không còn khả năng xoay xở chi phí. Bản thân bà Ca cũng đối mặt nguy cơ bệnh suy tim tái phát vì nhiều ngày căng thẳng, thức trắng chăm con.

Bà Lê Thị Hường, Trưởng thôn Tiêu Thượng, xác nhận: cháu Phạm Văn Dương là công dân địa phương. Gia đình bà Lê Thị Ca có hoàn cảnh khó khăn, cả hai vợ chồng đều thường xuyên đau ốm. Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cháu Dương đang điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội rất tốn kém.

Gia đình Dương rất mong nhận được sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm để có thêm kinh phí điều trị, giúp em tiếp tục hành trình hồi phục.

Bạn đọc giúp em Phạm Văn Dương có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.179 (em Phạm Văn Dương) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Bà Lê Thị Ca (mẹ của em Dương theo địa chỉ: Thôn Tiêu Thượng, xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0372639024.

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