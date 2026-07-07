MS 2026.178

Hai đứa trẻ lớn lên không còn nhớ mặt mẹ

Chiều muộn, tiếng cười của lũ trẻ vẫn vang lên trước căn nhà cấp 4 cũ kỹ ở xóm Thái Trung, xã Thuần Trung. Giữa khoảng sân nhỏ loang lổ ánh nắng cuối ngày, ba đứa trẻ vô tư nô đùa ngoài sân, còn người cha lặng lẽ ngồi ở hiên nhà, bàn tay mang thương tật đặt trên đầu gối, ánh mắt dõi theo các con.

Đôi tay tàn tật và căn bệnh hành hạ nhưng một mình anh Nguyễn Văn Tý vẫn phải gồng gánh cả gia đình 6 nhân khẩu. Ảnh: T.H

Trong căn nhà tềnh toàng ấy không có gì đáng giá nhưng đang có 6 con người đang nương tựa vào nhau: vợ chồng ông Nguyễn Văn Ngọc (74 tuổi), bà Nguyễn Thị Khích (74 tuổi), người con trai duy nhất Nguyễn Văn Tý cùng ba con nhỏ.

"Năm nay cháu lớn lên lớp 6, cháu thứ hai lên lớp 3, còn thằng út vào lớp 1. Tôi chỉ mong có tiền mua cho các cháu bộ quần áo lành lặn, đủ sách vở và đôi dép mới để đi học như bạn bè", anh Tý chia sẻ.

Ít ai biết rằng, để giữ được mái ấm cho ba con nhỏ và cha mẹ già, người đàn ông ấy đã trải qua nhiều biến cố.

Theo anh Tý, từ năm 2020 đến giờ, mẹ các cháu chưa về thăm, vì thế hai đứa sau không còn nhớ mặt mẹ. Ảnh: T.H

Gia đình đông con, hoàn cảnh khó khăn khiến anh phải nghỉ học sau khi học hết lớp 2 để theo người lớn đi làm thuê. Năm 2005, anh lập gia đình với chị Phan Thị Giang. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, vợ chồng anh lần lượt đón ba người con chào đời.

Biến cố xảy đến vào năm 2019, khi anh bị tai nạn lao động trong lúc đi cưa keo thuê. Vụ tai nạn khiến gân bàn tay bị đứt, để lại thương tật vĩnh viễn, ảnh hưởng đến khả năng lao động.

Một năm sau, khi người con út mới vài tháng tuổi, vợ anh phát bệnh rồi trở về nhà bố mẹ đẻ chữa trị. Từ đó đến nay, chị chưa một lần trở lại thăm chồng con.

Nhắc đến vợ, người đàn ông 42 tuổi lặng đi khá lâu. "Hai đứa sau không còn nhớ mặt mẹ. Từ năm 2020 đến giờ, mẹ các cháu chưa về thăm", anh nói.

Ngồi cạnh con trai, bà Nguyễn Thị Khích (74 tuổi) chậm rãi nhớ lại: "Ngày mẹ nó đi, thằng út còn đỏ hỏn, suốt ngày phải bế trên tay. Giờ cháu chuẩn bị vào lớp 1 rồi. Vợ chồng tôi già yếu, chỉ thương bố con nó cứ nương tựa vào nhau mà sống".

"Không chỉ mang thương tật ở bàn tay, sau khi vợ bỏ đi khoảng 1 năm, nó lại mắc chứng động kinh. Mỗi khi thời tiết thay đổi, những cơn co giật lại xuất hiện. Mỗi lần chứng kiến con như vậy, chúng tôi đau lòng lắm", ông Ngọc nghẹn ngào nói.

Thế nhưng, hễ ai thuê việc gì, anh vẫn cố gắng đi làm. Anh hiểu rằng phía sau mình còn ba đứa con nhỏ và cha mẹ đều đã ngoài 70 tuổi.

Trong một lần đi cưa keo thuê, anh Nguyễn Văn Tý gặp tai nạn lao động, bị đứt gân bàn tay. Ảnh: T.H

Mơ ước đơn giản của người bố nghèo bệnh tật

Hiện cả gia đình sáu người sống dựa vào 6 sào ruộng, một con lợn nái và đàn gà gần 100 con được hỗ trợ từ chương trình phát triển sinh kế dành cho hộ nghèo. Ngoài những tài sản ấy, căn nhà gần như không còn vật dụng đáng giá.

Bốn người chị gái của anh Tý đều đã lập gia đình, đi làm ăn xa. Chỉ còn anh là con trai duy nhất ở lại quê vừa chăm sóc cha mẹ già, vừa nuôi ba con nhỏ.

Điều khiến anh trăn trở nhất lúc này là năm học mới đã cận kề. Với nhiều gia đình, vài bộ quần áo, sách giáo khoa hay đôi dép mới chỉ là khoản chi thường lệ. Nhưng với người cha nghèo, đó lại là khoản tiền vượt quá khả năng.

Nguồn sống của cả gia đình anh Tý chỉ trông vào 6 sào ruộng, một con lợn nái và đàn gà gần 100 con vừa được hỗ trợ từ chương trình dành cho hộ nghèo để phát triển sinh kế. Ảnh: T.H

Theo ông Nguyễn Trọng Tế, Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Thái Trung, gia đình anh Nguyễn Văn Tý là hộ nghèo nhiều năm của địa phương và luôn được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định.

"Theo tôi nhớ, từ khi còn làm Bí thư Chi bộ, Xóm trưởng vào năm 2008 thì gia đình anh Tý đã thuộc diện hộ nghèo. Năm ngoái tưởng có thể thoát nghèo nhưng cuối cùng vẫn chưa đủ điều kiện", ông Tế cho biết.

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ là ông bà già, người đàn ông bệnh tật và 3 đứa trẻ đang đối mặt với một cuộc sống khó khăn, một tương lai chật vật. Ảnh: T.H

Điều anh mong mỏi không phải một cuộc sống đủ đầy hay những điều quá lớn lao. Anh chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục làm chỗ dựa cho cha mẹ già và ba đứa con nhỏ; mong các con có đủ sách vở, quần áo để tự tin bước vào năm học mới như bao đứa trẻ khác.

Ước mơ tuy nhỏ, nhưng với người cha bệnh tật đang oằn mình giữa cái nghèo, lại là cả một hành trình đầy nhọc nhằn.

Lúc này gia đình anh Nguyễn Văn Tý nếu được cộng đồng tiếp sức sẽ có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, giảm bớt gánh nặng trên vai người cha bệnh tật, nhất là bảo đảm tương lai của ba đứa trẻ để chúng yên tâm học hành.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Văn Tý có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.178 (anh Nguyễn Văn Tý) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Nguyễn Văn Tý theo địa chỉ: Xóm Thái Trung, xã Thuần Trung, Nghệ An

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử