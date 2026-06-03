Chiều 3/6, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Sen Ngư, cho biết chính quyền địa phương, Công an xã và người dân đã kiên trì vận động để người phụ nữ dừng hành trình đi bộ cùng hai con nhỏ.

Ông Nghĩa nói trưa cùng ngày, chính quyền, công an xã và người dân hỗ trợ một phần kinh phí, khoảng 5 triệu đồng, để ba mẹ con bắt xe trở về Hà Nội. “Quá trình vận động có sự chung tay rất tích cực của bà con địa phương”, ông cho hay.

Theo chính quyền địa phương, sau khi được người dân thôn Phù Lưu thăm hỏi, động viên và phân tích những nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe của mẹ con trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt, người phụ nữ đồng ý dừng hành trình. Đến 12h15 ngày 3/6, ba mẹ con lên taxi rời Quảng Trị, trở về Hà Nội.

Người mẹ địu một con trước ngực, đẩy xe nôi chở em bé còn lại đi bộ dưới nắng nóng trên Quốc lộ 1A, khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: CTV

Sức khỏe của ba mẹ con hiện ổn định. Thông tin này khiến nhiều người dân nhẹ nhõm sau nhiều ngày dõi theo hành trình đầy vất vả của người mẹ cùng hai con nhỏ.

Những ngày qua, hình ảnh người mẹ địu một con trước ngực, đồng thời đẩy xe nôi chở em bé còn lại đi bộ giữa nắng nóng trên Quốc lộ 1A, từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Trị, khiến nhiều người lo lắng.

Nhiều người dân cho biết họ chứng kiến ba mẹ con lặng lẽ đi bộ dưới cái nắng gay gắt. Dù liên tục được đề nghị hỗ trợ nước uống, thức ăn, chỗ nghỉ hoặc phương tiện di chuyển, người phụ nữ thường từ chối.

Không chỉ người dân, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cũng nhiều lần tiếp cận, hỗ trợ nhưng gặp khó khăn.

Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm không chỉ là sức khỏe của người mẹ - theo những người từng tiếp xúc, chị vẫn đi lại nhanh nhẹn, thể trạng ổn định - mà còn là tình trạng của hai cháu bé.

Do các em được che chắn kín, người đi đường khó xác định tình trạng sức khỏe thực tế. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nhiều người bày tỏ lo ngại về sự an toàn của hai đứa trẻ.

Người phụ nữ cùng hai con nhỏ lên taxi trở về Hà Nội khi đến địa bàn xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CTV

Trước diễn biến trên, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi các địa phương và đơn vị liên quan về việc theo dõi, giám sát trẻ em có nguy cơ.

Theo Sở Y tế, đơn vị nhận được thông tin từ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cùng các kênh khác về trường hợp một người phụ nữ đưa hai con nhỏ đi bộ dọc Quốc lộ 1A. Qua xác minh ban đầu, người này dự định đi bộ từ Hải Phòng vào An Giang.

Để bảo đảm quyền lợi và an toàn cho trẻ em, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo lực lượng chức năng theo dõi hành trình của ba mẹ con khi đi qua địa bàn; kịp thời tiếp cận, hỗ trợ nơi nghỉ ngơi, nhu yếu phẩm và các dịch vụ thiết yếu. Trường hợp cần thiết, địa phương phối hợp với trung tâm công tác xã hội để hỗ trợ khẩn cấp hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em, Sở Y tế Quảng Trị cho biết, ngay khi nắm thông tin người phụ nữ cùng hai con nhỏ vào địa bàn tỉnh, các đơn vị chức năng đã phối hợp chính quyền địa phương tiếp cận, hỗ trợ. Tuy nhiên, trong nhiều lần làm việc trước đó, người mẹ đều từ chối giúp đỡ.

Chỉ đến khi đến xã Sen Ngư, sau nhiều ngày được người dân quan tâm, động viên cùng sự kiên trì thuyết phục của chính quyền và lực lượng chức năng, người phụ nữ mới đồng ý dừng hành trình, đưa hai con trở về Hà Nội.

Việc ba mẹ con lên xe trở về giúp giải tỏa phần nào lo lắng của nhiều người dân từng theo dõi câu chuyện trong những ngày qua, nhất là trước điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài trên hành trình xuyên miền Trung.