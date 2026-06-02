Những ngày đầu hè, nền nhiệt tại Thanh Hóa liên tục duy trì ở mức cao, có thời điểm lên gần 40 độ C. Trong khi nhiều người tìm cách tránh nóng, các hộ dân làm nghề rèn ở xã Triệu Lộc vẫn miệt mài bên những lò than đỏ rực, có nhiệt độ lên tới hơn 1.000 độ C.

Hiện nay, xã Triệu Lộc có nhiều hộ gia đình làm nghề rèn, chủ yếu sản xuất các công cụ lao động thủ công và dụng cụ sinh hoạt.

Ông Phạm Trí Hùng (65 tuổi), người có hơn 40 năm gắn bó với nghề rèn, cho biết mùa hè luôn là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất đối với những người làm nghề.

“Ngày thường đã nóng, những hôm nắng gắt, tôi đứng cạnh lò chẳng khác nào ngồi trước một bếp lửa khổng lồ. Nhiệt độ trong lò có thể lên tới hơn 1.000 độ C để nung sắt thép. Mồ hôi chảy liên tục nhưng vẫn phải tập trung cao độ vì chỉ sơ suất một chút là sản phẩm hỏng hoặc có thể bị thương”, ông Hùng chia sẻ.

Theo ông Hùng, để tạo ra một con dao, chiếc cuốc hay lưỡi liềm hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn như nung, tạo hình, tôi thép và mài sắc.

Mỗi công đoạn đều đòi hỏi kinh nghiệm cùng sự khéo léo được tích lũy qua nhiều năm. Trong đó, nung và tạo hình là những công đoạn vất vả, nóng bức nhất. Vào những ngày nắng gay gắt, người thợ thường chỉ làm các công việc này đến khoảng 9h sáng rồi chuyển sang những công đoạn khác để tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao quá nhiều.

Để đối phó với “2 chảo lửa” là sức nóng từ thời tiết và lò nung, những người thợ phải sử dụng quạt công nghiệp thổi trực tiếp vào người. Trên đầu và vai họ lúc nào cũng có một chiếc khăn để lau mồ hôi, đồng thời che đầu nhằm giảm cảm giác oi bức.

Theo các hộ sản xuất, mùa hè cũng là thời điểm nhu cầu các loại nông cụ tăng cao khi người dân chuẩn bị cho vụ mùa mới. Đơn hàng nhiều khiến nhiều cơ sở phải duy trì lò lửa từ sáng sớm đến tối muộn.

Dẫu trải qua nhiều biến động của thị trường, các hộ dân nơi đây vẫn kiên trì bám nghề, giữ cho những lò lửa không tắt. Quan trọng hơn, nghề rèn vẫn mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp nhiều gia đình trang trải cuộc sống và duy trì nghề truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Một số hình ảnh mưu sinh ở làng rèn giữa ngày nắng nóng:

Hàng ngày, những người thợ phải đối mặt với lò than rực lửa cả 1.000 độ C

Trùm kín cả người và mặt nhưng vẫn không tránh được nắng nóng

Công đoạn tạo hình được xem là vất vả nhất trong quá trình làm sản phẩm

Bên cạnh mỗi người thợ phải có một chiếc quạt công nghiệp để giảm nhiệt độ

Người thợ phải tập trung cao độ vì chỉ sơ suất một chút là sản phẩm hỏng hoặc có thể bị thương

Mùa hè luôn là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất đối với những người làm nghề rèn. Đến khoảng 9h sáng, người thợ đã phải chuyển sang công đoạn khác vì nắng nóng