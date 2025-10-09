Hoàn lưu bão Matmo gây ngập lụt chưa từng có ở Thái Nguyên những ngày qua. Theo thống kê sơ bộ đến sáng 9/10, hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập lụt tại 45-50 xã, phường thuộc hơn 40 địa phương. Thiệt hại toàn tỉnh ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

Giữa lúc người dân đang oằn mình chống chọi với thiên tai, các nghệ sĩ Việt Nam đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ. Chỉ trong 48 giờ qua, hàng loạt tên tuổi lớn đăng tải hình ảnh số tiền ủng hộ dành riêng cho bà con Thái Nguyên.

Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà ủng hộ tiền để giúp đỡ bà con ở Thái Nguyên. Ảnh: Tư liệu

Sáng 9/10, ca sĩ Mỹ Tâm chuyển khoản 200 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, kèm lời nhắn động viên bà con vượt qua khó khăn. Cùng thời điểm, ca sĩ Hồ Ngọc Hà và công ty quản lý ủng hộ 100 triệu đồng, trong khi ca sĩ Quốc Thiên cùng ê-kíp đóng góp 200 triệu đồng từ doanh thu sự kiện gần đây.

Hoa hậu Yến Nhi (Miss Grand Vietnam 2025), Thuận Nguyễn và Diệp Lâm Anh mỗi người 50 triệu đồng. Ca sĩ Jee Trần quyên góp tổng cộng 80 triệu đồng cho miền Bắc, trong đó 30 triệu đồng dành riêng cho Thái Nguyên. Tập thể nghệ sĩ thuộc Kim Entertainment (Miu Lê, Trúc Nhân...) cũng tham gia ủng hộ số tiền 50 triệu đồng.

BTC hòa nhạc Secret Garden Live in Vietnam thông báo dành toàn bộ doanh thu bán vé để hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn.

MC Đức Bảo và ca sĩ Hải Yến kêu gọi nhưng không công khai số tiền ủng hộ. Ca sĩ Lương Gia Huy cho biết sẽ đích thân đến vùng lũ hỗ trợ người dân ở quê hương. NSƯT Việt Anh lên kế hoạch ngày 10/10 cùng bạn bè mang 600kg lương khô và 200 thùng nước đến hỗ trợ bà con.

Trước đó, MC Trấn Thành và vợ Hari Won ủng hộ 200 triệu đồng, trong khi ca sĩ Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik, ca nương Kiều Anh mỗi người 100 triệu đồng. Các nghệ sĩ như Bùi Công Nam, Huỳnh Lập cũng tham gia với các khoản hỗ trợ 50 triệu đồng.

Tối 8/10, NSND Quốc Hưng cùng vợ - nghệ sĩ Thu Quyên - vận chuyển hàng cứu trợ bằng xe tải đến Thái Nguyên, chở theo 500 thùng nước sạch, mì tôm, xúc xích, sữa, áo phao, đèn pin và hàng trăm gói bánh - chỉ trong 3 giờ chuẩn bị.

Tổng giá trị quyên góp từ nghệ sĩ cho Thái Nguyên sau bão Matmo ước tính đã lên tới hàng tỷ đồng chỉ trong chưa đầy 48 giờ, chưa kể các chuyến hàng cứu trợ trực tiếp. Những nghĩa cử này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho đồng bào vùng lũ.

Trong bối cảnh năm 2025 dự báo tiếp tục nhiều siêu bão, sự chung tay của cộng đồng nghệ sĩ không chỉ cứu trợ mà còn nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai. Chính quyền tỉnh Thái Nguyên cho biết sẽ ưu tiên phân bổ nguồn lực để tái thiết, đồng thời kêu gọi thêm sự ủng hộ từ toàn xã hội.

VTV đưa tin tình hình mưa lũ ở Thái Nguyên: