Clip (nguồn: Trần Trọng Tuấn):

Sáng 30/10, chị T.H.T., mẹ của bé trai được cứu khi trôi giữa dòng nước xiết trên sông Hàn (Đà Nẵng), cho biết sau khi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, bé đã được về nhà, sức khỏe ổn định.

Trước đó, khoảng 21h30 tối 29/10, người dân đi bộ trên vỉa hè đường Bạch Đằng (đoạn trước Bảo tàng điêu khắc Chăm, bờ Tây sông Hàn) bất ngờ phát hiện một bé trai lẫn trong đám rác trôi trên sông, giữa dòng nước lũ chảy xiết, cách bờ khoảng 3m.

Mọi người nhanh chóng chạy đến ứng cứu, đưa cháu bé lên bờ. Lúc đó, toàn thân bé ướt sũng, không nói được.

Bé trai được người dân cứu khi trôi trên sông Hàn. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này được đăng lên mạng xã hội nhằm tìm người thân cho cháu bé, đã nhanh chóng lan truyền và khiến nhiều người xúc động.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến cảm kích, cũng có không ít bình luận phán xét người cứu hộ "vô tâm, không thay áo quần cho bé", hay đồn đoán “cháu bé trôi từ tỉnh Quảng Nam (cũ) ra sông Hàn”.

Trước những thông tin này, chị T.H.T. cho biết, con chị là trẻ đặc biệt, ít giao tiếp bằng lời, rất thích nước và đã tự trèo qua lan can rồi rơi xuống sông. Cũng theo chị T., không có chuyện con chị bị trôi từ Quảng Nam ra.

Cháu bé sau đó được đưa vào viện kiểm tra sức khỏe. Ảnh: G.X

Chị T. kể, tối qua (29/10), chị đang làm việc trong nhà thì nghe tiếng cửa bật mở. Biết con trai hay ra quầy tạp hóa gần nhà để lấy kẹo, chị vội đội mưa đi tìm, nhưng suốt cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy. Khi nhận tin con được cứu trên sông Hàn, chị liền đến hiện trường.

“Lúc đó, tôi chỉ biết cảm ơn trời đất và những người đã cứu con. Họ đã liều mình giữa dòng nước chảy xiết để cứu cháu. Tôi biết ơn họ...”, chị xúc động chia sẻ.