Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại điểm cầu TP Huế; lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, thống kê đến sáng 29/10, đã có 9 người chết, 5 người mất tích do mưa lũ tại miền Trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là một đợt mưa lũ đặc biệt lớn ở khu vực miền Trung, nhiều nơi có lượng mưa lớn kỷ lục, chưa từng có.

Chính phủ, Thủ tướng đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, kịp thời, hiệu quả, bám sát các diễn biến tình hình.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương thống kê, tổng hợp và cập nhật về tình hình thiệt hại sơ bộ, báo cáo ngay Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, nhất là các gia đình có người chết, mất tích; thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với nhân dân, hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng, cứu chữa người bị thương.

Chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức, kiên quyết di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống; đảm bảo lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng… cho người dân; bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở.

Các địa phương rà soát, nếu cần phải hỗ trợ gạo, lương thực, lương khô… thì đề xuất. Trước mắt Trung ương hỗ trợ ngay 2 tấn lương khô cho TP Huế, Quân khu 5 triển khai ngay vận chuyển tới người dân, lực lượng quân đội, công an khẩn trương triển khai tiếp tế cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt.

Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Quân khu 4, lực lượng công an tiếp tục điều động lực lượng, phương tiện như xuồng, cano… cho công tác phòng chống thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Y tế tăng cường nhân lực vào khu vực này, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng cho người dân.

Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các lực lượng, tập đoàn EVN, các doanh nghiệp viễn thông như VNPT, Viettel khẩn trương khắc phục, cung cấp điện, sóng viễn thông trở lại trong thời gian sớm nhất để đảm bảo người dân nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời.

Thủ tướng cũng yêu cầu tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là lớp học, trường học và các cơ sở y tế, không để các cháu thiếu nơi học tập, không để người bệnh thiếu nơi chữa bệnh, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rách.

Các bộ ngành phải chủ động xử lý ngay kiến nghị của các địa phương về nhu cầu cấp bách theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng. Trước mắt, Bộ Tài chính phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ thành phố Huế, 100 tỷ đồng cho Quảng Ngãi và Quảng Trị; đồng thời xử lý các kiến nghị đối với hàng hóa dự trữ quốc gia...

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó mưa lũ, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay Thủ tướng.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, đợt mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt cho 32/40 xã phường với 35.000 hộ dân tại Huế và trên 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng.

Từ điểm cầu TP Huế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, đến nay, mặc dù phạm vi bị ảnh hưởng, ngập lụt tại TP Huế rất lớn, với 32/40 xã, phường nhưng người dân và chính quyền địa phương hai cấp đã nỗ lực ứng phó, cấp ủy, chính quyền quan tâm sát sao đến tình hình của nhân dân.

Hiện nay, nước lũ ở TP Huế đã rút khá nhanh, nên trong những ngày tới, TP Huế tiếp tục theo dõi các vùng cao, các khu vực dễ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở. Việc di dời dân từ trước vẫn được duy trì đến hết ngày 31/10. Các hoạt động khác như giao thông và vệ sinh môi trường cũng đã được chỉ đạo cụ thể để triển khai trong và sau lũ.