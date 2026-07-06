Sáng 6/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác của Chính phủ dự lễ quy tập hài cốt liệt sĩ tại hố khai quật trong Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Báo cáo Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức đào thăm dò tại khu vực A, phía sau bia tưởng niệm trong Công viên Lê Thị Riêng. Sau hai ngày triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25m, rộng 3m, bước đầu ghi nhận 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng tấm tăng của bộ đội và nhiều hiện vật có giá trị.

Hình ảnh lực lượng chức năng lấy mẫu ADN liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: N.H

"Đây là kết quả hết sức quan trọng, cho thấy những nhận định, đánh giá của Ban Chỉ đạo là đúng hướng, đồng thời mở ra hy vọng tiếp tục tìm thấy các liệt sĩ còn yên nghỉ tại khu vực này", ông Cường nhấn mạnh.

Tại hiện trường, Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến Đội K74 (Bộ Tư lệnh TPHCM) thực hiện cất bốc các bộ hài cốt được phát hiện dưới hố khai quật. Sau khi được lấy mẫu phục vụ giám định, các hài cốt được nhập quan. Thủ tướng trực tiếp cùng các lực lượng đưa linh cữu các liệt sĩ vào Nhà tưởng niệm.

Phát hiện 5 bộ hài cốt tại khu vực A, phía sau bia tưởng niệm trong công viên. Ảnh: N.H

Rãnh chôn tập thể dài khoảng 25m, rộng 3m, bước đầu ghi nhận 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một tấm tăng của bộ đội và nhiều hiện vật có giá trị. Ảnh: N.H

Trao đổi với P.V VietNamNet, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, cho biết cuối tháng 6, lực lượng chuyên môn đào thăm dò tại khu vực nghi có mộ liệt sĩ, gần nhà truyền thống trong Công viên Lê Thị Riêng. Tại hố đào sâu 3m, rộng 3m, dài 10m, các cán bộ phát hiện nhiều lớp đất có dấu hiệu bất thường.

Sau khi rút cạn nước, lực lượng tìm kiếm chuyển sang đào thủ công và phát hiện 5 bộ hài cốt. Trong đó, ba bộ còn tương đối nguyên vẹn, hai bộ đã phân hủy nặng.

Một bộ hài cốt được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhờ chiếc ví còn lưu giấy tờ tùy thân. Qua xác minh phiên hiệu đơn vị, Quân khu 7 xác định liệt sĩ Quên là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, từng tham gia chiến đấu tại Long An.

Thông tin di vật liệt sĩ tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng Trong đợt khai quật đầu tiên tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật quý giá, trong đó có một tờ giấy nhỏ ghi nội dung quyết định của đơn vị. Nội dung di vật thể hiện: "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Do nhu cầu công tác... khả năng Đạo đức của cán bộ, có đề nghị của đơn vị... 962 Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định Đồng chí Huỳnh Văn Quên Tiểu đội Bật: Phó … Trị Ban Chỉ huy đơn vị 962 Đồng chí Quên". Đây là một trong những di vật hiếm hoi còn khá rõ nét, có thể liên quan trực tiếp đến danh tính một trong các liệt sĩ được tìm thấy trong đợt khai quật này. Ban Chỉ đạo 515 TPHCM sớm tìm được thân nhân của liệt sĩ, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.