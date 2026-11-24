Tây Ninh

Vừa mang 2kg ma túy từ Campuchia qua biên giới Tây Ninh với tiền công 2.000 USD, nam thanh niên người nước ngoài bị lực lượng chức năng bắt giữ và khởi tố vụ án.

Ngày 24/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Phước Chỉ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép chất ma túy" để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 0h30 rạng sáng 18/11, tổ công tác do Đồn Biên phòng Phước Chỉ chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Phước Chỉ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới.

Khi đến khu vực cột mốc 173/3 (thuộc ấp Bình Phú, xã Phước Chỉ), lực lượng phối hợp phát hiện, bắt quả tang một nam thanh niên người nước ngoài có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phước Chỉ lấy lời khai đối tượng người nước ngoài vận chuyển ma túy. Ảnh: BĐBP tỉnh Tây Ninh

Danh tính đối tượng được xác định là Jheng Ren-Jie (26 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc). Kiểm tra chiếc ba lô màu đen Jheng Ren-Jie mang theo trên người, lực lượng chức năng thu giữ 6 túi nilon trong suốt chứa tinh thể rắn màu trắng. Bước đầu, đối tượng khai nhận đây là ma túy.

Làm việc với cơ quan chức năng, Jheng Ren-Jie khai nhận đã nhận lời vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ lai lịch). Lộ trình vận chuyển xuất phát từ thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) đưa về Việt Nam, với mức tiền công thỏa thuận là 2.000 USD.

Tuy nhiên, khi đối tượng vừa đưa hàng vượt qua biên giới thì bị lực lượng chức năng mật phục, phát hiện và khống chế bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Đối tượng Jheng Ren-Jie cùng tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại khu vực biên giới. Ảnh: BĐBP tỉnh Tây Ninh

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Tây Ninh) xác định, tinh thể rắn bên trong 6 túi nilon thu giữ của Jheng Ren-Jie đều là chất ma túy, loại Ketamine, có tổng khối lượng 2kg.

Căn cứ vào kết luận giám định cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng Phước Chỉ đã ra quyết định khởi tố vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Phòng PC04 Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra mở rộng theo thẩm quyền.