Xe máy cày kéo rơ-moóc chở máy xúc vượt tải trọng làm sập cầu Tân Thành Lò Gạch ở Tây Ninh, khiến giao thông bị chia cắt. Chính quyền địa phương điều phà tạm để đưa người dân qua kênh.

Chiều 9/11, ông Trần Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng (Tây Ninh), cho biết địa phương vừa xảy ra sự cố sập cầu Tân Thành Lò Gạch, nối hai ấp Láng Lớn và Hưng Điền A.

Hiện trường vụ xe máy cày kéo sập cầu ở Tây Ninh. Ảnh: HC

Khoảng 9h cùng ngày, một xe máy cày kéo theo rơ-moóc chở máy xúc lưu thông qua cầu Tân Thành Lò Gạch, bắc qua kênh cùng tên. Do phương tiện vượt quá tải trọng cho phép (3 tấn), nhịp giữa cây cầu bị gãy, đổ sập xuống kênh.

Toàn bộ xe máy cày, rơ-moóc và máy xúc rơi xuống lòng kênh. Rất may, thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện khác lưu thông trên cầu. Tài xế và những người xung quanh đều an toàn.

Ngay sau đó, chính quyền xã Khánh Hưng chỉ đạo lực lượng chức năng phong tỏa hai đầu cầu, đặt biển cảnh báo và bố trí đèn tín hiệu vào ban đêm để ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Toàn bộ xe máy cày kéo theo rơ-móoc chở máy xúc rơi xuống kênh sau khi làm sập cầu. Ảnh: HC

Để duy trì việc đi lại, địa phương điều một chiếc phà đến khu vực cầu sập, hỗ trợ người dân đi xe máy, xe đạp qua kênh. Riêng ô tô và phương tiện tải trọng lớn được hướng dẫn đi đường vòng qua cây cầu lân cận, cách hiện trường khoảng 3km.

"Đến thời điểm này, hoạt động đi lại của bà con cơ bản đã ổn định", ông Bằng nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, cầu Tân Thành Lò Gạch được xây dựng năm 2002, tận dụng kết cấu từ những cây cầu cũ ở nơi khác. Sau hơn 20 năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng phong toả hai đầu cầu để đảm bảo an toàn. Ảnh: HC

Trước khi xảy ra sự cố, địa phương đã khảo sát và đề xuất Sở Xây dựng, Sở Tài chính Tây Ninh bố trí vốn xây dựng cầu mới.

Đơn vị tư vấn đã hoàn thành khảo sát, dự kiến tuần tới thông qua quy mô dự án. Cầu mới được thiết kế rộng khoảng 9m, gồm hai làn xe lưu thông hai chiều, với tổng vốn đầu tư dự kiến 40 tỷ đồng từ ngân sách.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, công trình cần khoảng 4 tháng thi công để hoàn thành và đưa vào sử dụng.