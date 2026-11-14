Nguyễn Tấn Phúc bị Công an TPHCM bắt tạm giam sau khi đăng tải nhiều video trên TikTok có nội dung hướng dẫn cách mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

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Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phúc (biệt danh Tý, SN 1987, ngụ TP Đồng Nai) để điều tra về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Tấn Phúc khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo Công an TPHCM, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok mang tên "A Tý tiktok" thường xuyên đăng tải các bài viết, video có nội dung hướng dẫn chi tiết cách mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình xác minh, công an xác định chủ tài khoản này là Nguyễn Tấn Phúc.

Kênh TikTok "A Tý tiktok" đăng tải nhiều video hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Cơ quan công an đánh giá, những video này có nguy cơ tác động tiêu cực đến giới trẻ, khiến người xem nhận thức sai lệch về tác hại của ma túy và xem nhẹ các hậu quả pháp lý liên quan.

Theo Công an TPHCM, việc xử lý Phúc nằm trong kế hoạch đấu tranh với các hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện hoặc cổ súy hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.



