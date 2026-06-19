Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhức vùng hông trái kéo dài. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện người bệnh có dị tật thận đôi không hoàn toàn hai bên.

Đặc biệt, hệ thống niệu quản bên trái là ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang lại bị đổ lạc chỗ vào tử cung. Tình trạng này diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, gây giãn, nhiễm trùng hệ thống thận niệu quản bên trái và khiến quả thận này mất hoàn toàn chức năng.

Trước tình trạng thận trái không còn khả năng hoạt động, ê-kíp Khoa Ngoại thận - Tiết niệu - Nam học đã chỉ định phẫu thuật cắt bỏ hệ thống thận niệu quản bệnh lý.

Bệnh nhân được phẫu thuật thành công, sức khỏe dần hồi phục. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 75 phút do ThS.BSNT Lê Trung Hiếu thực hiện. Đây là một ca mổ khó do giải phẫu phức tạp, thận và niệu quản bám sát các mạch máu lớn. Nhờ sự đánh giá kỹ lưỡng trước mổ và thao tác phẫu thuật chính xác, ca mổ đã diễn ra thuận lợi với lượng máu mất tối thiểu. Đến ngày thứ ba sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục nhanh, có thể vận động bình thường và sức khỏe tiến triển tốt.

Dị tật thận niệu quản đôi là tình trạng một bên thận có hai hệ thống dẫn lưu nước tiểu thay vì một. Đây là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, thường không gây triệu chứng rõ ràng trong nhiều năm. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh có thể dẫn đến ứ nước thận, nhiễm trùng tiết niệu tái phát, tổn thương cấu trúc thận và gây suy giảm hoặc mất hoàn toàn chức năng thận.

Từ trường hợp này, các bác sĩ nhấn mạnh dị tật hệ tiết niệu rất dễ bị nhầm lẫn với nhiều bệnh lý thông thường. Do đó, người dân cần đi khám sớm nếu có các dấu hiệu như đau âm ỉ hoặc đau nhói vùng hông lưng kéo dài, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu không tự chủ, nhiễm trùng tiết niệu tái phát nhiều lần, hoặc sốt không rõ nguyên nhân kèm đau vùng lưng hông.