Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, trà mạn ướp hoa sen (trà sen) với thành phần chủ yếu là trà xanh (chứa nhiều polyphenol), đặc biệt là catechin với hoạt tính chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và giảm stress.

Trong khi đó, hương thơm của hoa sen từ lâu đã được y học cổ truyền công nhận là giúp thư giãn, tạo cảm giác dễ chịu và hỗ trợ tinh thần. Sự kết hợp này mang lại cảm giác tỉnh táo nhẹ nhàng hơn so với một số loại trà đậm đặc khác.

Trà sen giúp thư giãn nhưng không phải ai cũng nên sử dụng. Ảnh: Song Vy

Điều này tạo nên sự khác biệt so với trà tâm sen (loại trà với nguyên liệu chính là tâm hạt sen) - chứa các alkaloid có tác dụng an thần, thường dùng để hỗ trợ trị mất ngủ.

“Trà ướp hoa sen truyền thống sử dụng trà xanh làm nền nên vẫn chứa hàm lượng caffeine nhất định. Do đó, việc uống trà sen vào buổi tối muộn có thể phản tác dụng, gây khó ngủ đối với những ai nhạy cảm với caffeine”, Tiến sĩ Phương nói.

Ba nhóm người không nên uống nhiều loại thức uống này:

- Nhóm đầu tiên là những người bị mất ngủ, khó ngủ hoặc quá nhạy cảm với caffeine.

- Nhóm thứ hai là những người đang đói bụng vì uống trà đặc lúc đói dễ gây cồn cào ruột, khó chịu hoặc dẫn đến hiện tượng say trà.

- Ngoài ra, người bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, thường xuyên bị hồi hộp, tim đập nhanh, lo âu cũng cần hạn chế tối đa việc uống trà quá đặc.

Đặc biệt, người dân không nên uống trà sen thay nước lọc cả ngày. Dùng quá nhiều cũng có thể làm tăng nguy cơ mất ngủ, kích thích dạ dày và cản trở cơ thể hấp thu một số khoáng chất thiết yếu như sắt.

“Để đạt hiệu quả sức khỏe tốt nhất, cách thưởng trà hợp lý là uống vài chén vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Việc uống chậm để cảm nhận hương vị và thư giãn tinh thần mới là điều làm nên giá trị thực sự của trà sen, thay vì quan niệm uống càng nhiều càng tốt”, Tiến sĩ Phương nhấn mạnh.