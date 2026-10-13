Lợi dụng việc từng làm tại một hợp tác xã ở Phú Thọ, Hoàng Thị Vui bị cáo buộc đưa thông tin gian dối về việc nhận tiền gửi để chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng của 15 người dân.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Hoàng Thị Vui (68 tuổi, trú tại thôn Đồng Chung, xã Thượng Long) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Vui từng làm việc tại Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp xã Thượng Long nên được nhiều người dân địa phương tin tưởng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với bị can Hoàng Thị Vui. Ảnh: CACC

Dù biết hợp tác xã đã dừng hoạt động cho vay, không gia hạn các khoản vay và không huy động tiền gửi của người dân từ năm 2014, bà Vui vẫn đưa ra thông tin rằng đơn vị này tiếp tục nhận tiền gửi.

Tin lời, nhiều người dân giao tiền cho bà Vui nhờ gửi vào hợp tác xã. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, bà Vui đã chiếm đoạt số tiền này.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến tháng 3/2026, bà Vui bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,4 tỷ đồng của 15 người dân trên địa bàn xã Thượng Long.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.