Kiểm tra một chiếc xe tải vào rạng sáng, lực lượng chức năng Lào Cai phát hiện 34 thùng carton chứa 2.100 cây thuốc lá do nước ngoài sản xuất, không có tem nhập khẩu.

Ngày 1/10, Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tang vật của vụ án. Ảnh: ĐBP Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ĐBP Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện một đường dây có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm từ các tỉnh lên Lào Cai để tiêu thụ.

Khoảng 5h ngày 29/9, tại đường Chiềng On, tổ dân phố số 21, phường Cam Đường, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Công an phường Cam Đường dừng kiểm tra xe tải BKS 29C-889.83 do Trần Quang Khải (SN 1989, trú TP Hà Nội) điều khiển.

Kiểm tra thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện 34 thùng carton chứa 2.100 cây thuốc lá do nước ngoài sản xuất, tương đương 21.000 bao. Số thuốc lá này mang các nhãn hiệu như Hehua, Chungwa, Dachongjiu, Harmonization.

Toàn bộ số thuốc lá có chữ nước ngoài, gồm tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, không có tem nhập khẩu.

Tại thời điểm kiểm tra, Trần Quang Khải thừa nhận đang vận chuyển số thuốc lá trên nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo cơ quan chức năng, đây là vụ vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn. Đường dây này có dấu hiệu hoạt động tinh vi, vận chuyển hàng qua nhiều địa bàn, thường lựa chọn thời điểm rạng sáng và những tuyến đường, ngõ vắng để giao nhận nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Quang Khải, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.