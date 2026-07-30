Tự bỏ tiền làm từ thiện

Nhân vật được nhắc đến là Triệu Lâm Lợi (42 tuổi), sống tại thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Không có điều kiện kinh tế dư dả, chị vẫn kiên trì theo đuổi các hoạt động thiện nguyện bằng chính số tiền tích góp sau nhiều năm lao động, trang 163 đưa tin.

Đáng chú ý, trong tổng số gần 100.000 nhân dân tệ đã bỏ ra, có tới 60.000 nhân dân tệ (khoảng 233 triệu đồng) là số tiền thu được sau khi chị bán toàn bộ vàng bạc, trang sức và của hồi môn cất giữ từ ngày kết hôn.

Triệu Lâm Lợi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nên từ nhỏ đã quen với cuộc sống thiếu thốn. Sau khi đi làm, công việc đầu tiên của chị chỉ có mức lương 300 nhân dân tệ/tháng (khoảng 1,17 triệu đồng). Thế nhưng mỗi tháng, chị chỉ giữ lại 100 nhân dân tệ (gần 389.000 đồng) để trang trải sinh hoạt, còn lại đều dành dụm tiết kiệm.

Chị từng làm nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng tại nhiều doanh nghiệp ở Thập Yển. Ngoài công việc, chị gần như không tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí tốn kém mà dành thời gian đọc sách, duy trì lối sống giản dị và tiết kiệm.

Người phụ nữ từng có hoàn cảnh khó khăn nhưng sau đó chị vẫn tích cực đi làm từ thiện. Ảnh: 163

Đầu năm 2020, sau khi chứng kiến một người hàng xóm tự bỏ tiền mua nhu yếu phẩm phát miễn phí cho bà con xung quanh, Triệu Lâm Lợi quyết định bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình.

Từ đó đến nay, chị thường xuyên tự bỏ tiền mua bột mì, bánh bao, khẩu trang, găng tay, nước uống, dưa hấu và nhiều nhu yếu phẩm khác để tặng công nhân vệ sinh môi trường, lực lượng cứu hỏa, nhân viên sửa chữa điện cũng như những lao động phải làm việc ngoài trời.

Trong một chương trình thiện nguyện diễn ra vào tháng 5/2026, chị đã mua bột mì, bánh bao cùng nhiều vật dụng bảo hộ để tặng hơn 10 công nhân vệ sinh môi trường của địa phương.

"Tất cả chúng ta đều là những người bình thường. Tôn trọng người lao động là điều nên làm", chị chia sẻ.

Không chỉ giúp đỡ những người gặp khó khăn, Triệu Lâm Lợi còn coi việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của bản thân.

Mỗi lần ra ngoài, trong túi của chị luôn có sẵn một chiếc kẹp gắp rác và túi đựng rác. Dù đi làm, đi chợ hay trên đường trở về sau các chuyến thiện nguyện, chỉ cần nhìn thấy đầu thuốc lá, túi nilon, giấy vụn hoặc rác ven đường, chị đều chủ động cúi xuống nhặt.

Suốt 6 năm qua, chị đã tham gia hơn 40 hoạt động vệ sinh môi trường tại địa phương, đồng thời tự bỏ tiền mua hơn 1.000 con cá giống để thả xuống dòng sông gần quê nhà nhằm góp phần cải thiện hệ sinh thái.

Theo chị, quê hương là mái nhà chung của tất cả mọi người. Chỉ cần thêm một người sẵn sàng cúi xuống nhặt rác thì môi trường sẽ sạch hơn và ai cũng được hưởng lợi.

Từng bị phản đối gay gắt

Con đường làm từ thiện của Triệu Lâm Lợi không phải lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ. Khi chị quyết định bán của hồi môn và dùng tiền tiết kiệm để giúp những người xa lạ, nhiều người thân cho rằng đó là việc làm không cần thiết. Mẹ và em gái từng phản đối gay gắt vì lo chị sẽ thiệt thòi.

Thời gian đầu, chị một mình mua hàng, vận chuyển vật tư rồi tự đi thăm hỏi từng hoàn cảnh khó khăn. Dù vất vả và không ít lần bị bàn tán, chị vẫn không từ bỏ.

Điều đặc biệt là sau nhiều năm làm thiện nguyện, Triệu Lâm Lợi cho biết sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Trước đây chị thường xuyên bị cảm mỗi khi thời tiết thay đổi, nhưng hiện nay chị ít ốm hơn và tinh thần cũng tích cực hơn rất nhiều.

Chính sự bền bỉ ấy đã dần thay đổi suy nghĩ của gia đình. Mẹ chị bắt đầu phụ giúp phân chia quà tặng, em gái hỗ trợ điều phối vật tư, còn chồng âm thầm gánh vác kinh tế gia đình để chị yên tâm tiếp tục các hoạt động thiện nguyện.

Từ một người lặng lẽ làm việc thiện, Triệu Lâm Lợi đã truyền cảm hứng cho nhiều người xung quanh. Không ít công nhân vệ sinh môi trường, người cao tuổi sống một mình và những người từng được chị giúp đỡ đã tình nguyện tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đến nay, chị cùng hàng chục tình nguyện viên địa phương thành lập một nhóm thiện nguyện hoạt động theo tinh thần: "Có tiền góp tiền, có vật góp vật, có sức góp sức". Nhóm thường xuyên tổ chức hỗ trợ người khó khăn, dọn dẹp môi trường và thăm hỏi người lao động.

Sau 6 năm kiên trì, Triệu Lâm Lợi vẫn luôn giữ lối sống giản dị, không phô trương những việc mình làm. Những lá cờ lưu niệm và giấy khen chị nhận được đều được cất giữ cẩn thận, chưa từng mang ra để khoe khoang.

"Tôi chỉ làm những việc nhỏ mà một người bình thường nên làm. Nếu có thể khiến nhiều người cùng hướng thiện và cảm nhận được sự ấm áp thì đó mới là ý nghĩa lớn nhất", chị chia sẻ.