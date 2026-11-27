Theo công an, chị H. - người phụ nữ bán rau ở Phú Thọ tự ý đi làm ăn xa rồi quay về. Sợ gia đình trách, chị nghĩ ra chuyện bị người lạ vỗ vai, từ đó lan truyền tin đồn bị chuốc thuốc mê, bắt cóc.

Ngày 27/11, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Hoàng An đã xác minh, khẳng định thông tin người phụ nữ đi bán rau bị người lạ vỗ vai, chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải là sai sự thật.

Người phụ nữ trong vụ việc là chị N.T.H. (44 tuổi, trú tại thôn An Hòa, xã Hoàng An), được gia đình đón về từ Hà Nội sau 3 ngày mất liên lạc.

Chị N.T.H. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả xác minh, khoảng 5h30 ngày 22/11, chị H. đi xe máy từ nhà đến chợ Cầu, xã Sơn Đông, bán rau cùng mợ. Khoảng 10h, bán hết rau, chị ở lại chờ mợ để cùng về.

Tuy nhiên, do có ý định đi làm ăn xa, hơn 10h cùng ngày, chị H. một mình đi bộ ra đường lớn tìm xe xuống Hà Nội mà không báo cho gia đình. Trên đường đi, chị bị lạc, đi bộ khoảng 15km rồi bắt xe khách 16 chỗ đến bến xe Giáp Bát.

Khoảng 16h, chị H. mua vé đi Lâm Đồng, chuyển khoản 1,2 triệu đồng cho nhà xe. Xe khởi hành lúc 18h30.

Trên xe, chị kể dự định đi làm xa với một phụ nữ ngồi cùng hàng ghế và được khuyên quay về. Nghĩ đến việc chỉ còn khoảng một tháng nữa là tới ngày cưới của con trai, chị H. lưỡng lự rồi quyết định trở về nhà.

Trong thời gian này, gia đình không liên lạc được với chị H. nên tổ chức tìm kiếm và trình báo công an. Công an xã Hoàng An phối hợp với Công an xã Sơn Đông cùng người thân xác minh, tìm kiếm chị.

Gần 23h ngày 23/11, chị H. xuống xe tại bến xe Khánh Hòa, hỏi xe về Hà Nội. Chị chờ đến rạng sáng 24/11 mới bắt được xe, chuyển khoản trả 700.000 đồng tiền vé.

Sáng sớm 25/11, về đến bến xe Nước Ngầm, Hà Nội, do điện thoại hết tiền, chị đến chỗ lực lượng CSGT nhờ gọi người thân đến đón.

Theo lời trình bày với công an, chị H. sợ bị trách vì tự ý đi xa khiến gia đình lo lắng, tìm kiếm. Vì vậy, chị nghĩ ra chuyện bị người lạ vỗ vai ở chợ, sau đó không biết mình đi đâu, đến khi tỉnh dậy thì chạy thoát.

Một số người quay video, đăng lên mạng xã hội. Từ đó, thông tin chị H. bị chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải lan truyền, gây hoang mang dư luận.

Công an đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.