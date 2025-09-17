Ngày 17/9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huế (SN 1986, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 8/9, tại khu vực nút giao đường cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc địa bàn phường Yên Thắng (Ninh Bình), công an tiến hành kiểm tra, phát hiện Huế đang vận chuyển trái phép một cá thể rái cá vuốt bé.

Cá thể rái cá vuốt bé được cơ quan công an giải cứu trên đường vận chuyển. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Huế khai nhận trước đây mua cá thể rái cá này từ một người đàn ông không quen biết trên địa bàn tỉnh với giá 7 triệu đồng về nhà để nuôi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do Huế không còn nhu cầu nuôi nên đã lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm người mua.

Sau khi tìm kiếm được người mua, Huế trao đổi, thống nhất việc mua bán cá thể rái cá trên với giá 20 triệu đồng. Khi đang trên đường vận chuyển từ Quảng Ngãi ra bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), Huế bị phát hiện và bắt giữ.

Ngay sau đó, cá thể rái cá quý hiếm này được bàn giao cho Vườn Quốc gia Cúc Phương, phối hợp với Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (SVW), để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc đặc biệt.

Hiện cá thể rái cá được bàn giao cho Trung tâm SVW tại Việt Nam chăm sóc. Ảnh: CP

Được biết, cá thể rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus) là loài nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB, theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT, được pháp luật Việt Nam bảo vệ ở mức cao nhất. Mọi hành vi vận chuyển, buôn bán, săn bắt, giết mổ, nuôi nhốt có thể bị xử lý hình sự, với khung hình phạt lên tới 15 năm tù giam và phạt tiền đến 1 tỷ đồng.