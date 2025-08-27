Hôm 12/8 tại thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), nữ chủ căn hộ cho thuê tên Châu đã may mắn được giải cứu sau khi bị kẹt trong phòng ngủ suốt 30 giờ, không có đồ ăn, nước uống hay điện thoại liên lạc.

Bà Châu hoảng loạn dùng máu của mình để viết số điện thoại khẩn cấp 110 lên gối. Ảnh: SCMP

Người phát hiện vụ việc là nhân viên giao đồ ăn tên Trương, sinh viên đại học đi làm thêm. Trên đường đi, Trương nhìn thấy một chiếc gối trắng dính máu, trên đó viết “110 625”. Nghi ngờ có người gặp nạn, Trương lập tức báo cảnh sát.

Với sự giúp đỡ của một nhân viên khách sạn gần đó, cảnh sát nhanh chóng lần ra căn hộ số 625, ở tầng 25 của tòa nhà số 6.

Ban đầu, lực lượng chức năng nghi đây là vụ bắt cóc hoặc bạo lực. Nhưng khi phá cửa xông vào, họ phát hiện bà Châu bị kẹt trong phòng ngủ do chốt cửa bên trong hỏng. Điện thoại của bà để ngoài phòng khách, khiến bà hoàn toàn bị cô lập.

Bà Châu cho biết thử thách kéo dài 30 giờ đã khiến bà "cực kỳ đau khổ và sợ hãi". Ảnh: Handout

Trong 30 giờ, bà Châu cố gắng đập cửa, dậm chân, nhảy lên để gây chú ý. Bà còn treo quần áo đỏ ngoài cửa sổ và ném vài tấm xốp xuống đất nhưng không ai để ý.

Tuyệt vọng, bà đã cắn ngón tay, dùng máu viết số “110 625” lên gối rồi ném ra ngoài. Chính chi tiết này đã giúp bà được cứu, thông tin từ SCMP.

“Khi cảnh sát phá cửa vào, tôi xúc động như được gặp lại người thân”, bà chia sẻ. Bà ngỏ ý tặng anh Trương 1.000 NDT (khoảng 3,6 triệu đồng) để cảm ơn, nhưng anh từ chối.

Anh Trương nói: “Đó chỉ là hành động nhỏ thôi, ai trong tình huống đó cũng sẽ gọi cảnh sát”. Cử chỉ nghĩa hiệp của anh Trương đã nhận được sự khen ngợi và số tiền thưởng tuyên dương là 2.000 NDT (hơn 7 triệu đồng).

Hành động của anh Trương (ảnh nhỏ) được ca ngợi. Ảnh: SCMP

Trên mạng xã hội Trung Quốc, cộng đồng mạng ca ngợi anh Trương: “May mắn vì anh ấy tinh ý, nếu không hậu quả khó lường”; “Không chỉ làm đúng việc của mình, anh ấy còn có trách nhiệm với xã hội, thật sự đáng quý"...