Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ xã Phước An) mức án tử hình về tội Giết người, cùng 15 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án tử hình.

Bị cáo Bích khai nhận hành vi đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua. Ảnh: Hoàng Anh

HĐXX nhận định bị cáo Bích đã nhiều lần thực hiện hành vi giết người, nhắm vào chính những người thân trong gia đình. Cách thức phạm tội tinh vi, lạnh lùng, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng đến quan hệ gia đình và trật tự xã hội.

Đối với nạn nhân thứ tư là cháu T., việc cháu may mắn thoát chết được xác định nằm ngoài ý muốn của bị cáo. HĐXX cho rằng hành vi của Bích mang nhiều tình tiết tăng nặng, mức độ nguy hiểm rất lớn và bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi. Lời khai của Bích phù hợp với tài liệu hồ sơ và lời khai các nhân chứng.

Nói lời sau cùng, bị cáo bật khóc, gửi lời xin lỗi đến gia đình anh trai và em gái, đồng thời mong HĐXX xem xét để còn cơ hội gặp lại con gái.

Bích tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Hoàng Anh

Theo cáo trạng, năm 2022, do nợ nần chồng chất và bế tắc, Bích từng nảy sinh ý định tự tử nên tìm mua chất độc xyanua qua mạng, mang về cất giấu. Trong thời gian này, mâu thuẫn gia đình liên tục xảy ra khiến bị cáo nảy sinh ý định đầu độc chính những người ruột thịt.

Ngày 5/1/2023, biết chồng là anh Th. đang bệnh và thường xuyên uống thuốc, Bích bỏ xyanua vào viên con nhộng. Sau khi uống, anh Th. có biểu hiện tê tay chân, tăng huyết áp và phải nhập viện, rồi tử vong sau 10 tháng. Thời điểm đó, cái chết của anh Th. không khiến gia đình nghi ngờ.

Đến cuối năm 2023, do tiếp tục mâu thuẫn tiền bạc với em gái, ngày 1/1/2024, Bích pha xyanua vào nước cho cháu D. (7 tuổi, con em gái) uống để trả thù, khiến cháu bé tử vong.

Ngày 25/5/2024, vì bực tức vợ chồng anh trai “soi mói đời tư”, Bích đưa chai nước pha xyanua cho cháu N. (12 tuổi, con anh trai) uống, làm nạn nhân tử vong.

Tháng 6/2024, Bích tiếp tục đầu độc cháu T. (19 tuổi, anh trai của N.), khiến nạn nhân bất tỉnh, phải cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện xyanua trong dạ dày và thông báo cho gia đình. Qua điều tra, công an kết luận cháu T. bị đầu độc nhưng may mắn thoát chết, tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 23%. Gia đình sau đó trình báo cơ quan chức năng và Bích bị bắt giữ.

Cơ quan tố tụng nhận định vụ án gây chấn động dư luận, khiến người dân hoang mang. Hành vi của Bích đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, thể hiện sự vô cảm và coi thường pháp luật, nhắm vào chính những người ruột thịt sống cùng trong gia đình.