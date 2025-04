Ngày 8/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đinh Công Hưng (SN 1982, ở Ba Vì) mức án 20 năm tù về tội Giết người. HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường hơn 147 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 22/6/2024, anh Cấn Mạnh H. (SN 1989, ở Ba Vì) đến chơi tại phòng trọ của anh Lò Văn Thế (SN 1991, ở Thạch Thất). Tại đây, anh H. ngồi uống nước, nói chuyện với anh Thế cùng 3 người khác, trong đó có bị cáo Đinh Công Hưng và anh Mai Xuân Trường (SN 1990, quê Thái Bình).

Trong lúc nói chuyện, do anh H. đòi nợ Hưng số tiền 400.000 đồng nên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bực tức vì bị anh H. chửi, bị cáo Hưng sang phòng bên lấy búa tấn công anh H. làm nạn nhân ngã xuống đất.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Gây án xong, Hưng cầm búa ra sân đứng. Thấy vậy, anh Thế chạy đến giằng nhưng không được. Tưởng anh Thế đánh Hưng, Mai Xuân Trường hô hào, đồng thời lao vào đấm anh Thế.

Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi chị Lò Thị Ang (SN 1996, quê Thanh Hóa, người cùng thuê trọ) chạy từ trên tầng 2 xuống can ngăn, giằng lại chiếc búa trên tay Hưng mang đi cất giấu ở khu nhà trọ bên cạnh. Sau đó, chị Ang cùng chị Lò Thị Thức (SN 1985, quê Thanh Hóa) lấy xe máy đưa anh H. đi cấp cứu.

Do được cấp cứu kịp thời nên anh H. không tử vong nhưng bị tổn hại 71% sức khỏe. Ngày 27/6/2024, Đinh Công Hưng bị Công an huyện Thạch Thất khởi tố bị can để điều tra về tội Giết người.