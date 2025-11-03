Chiều 3/11, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Phú Sơn (tỉnh Ninh Bình) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ chị Giàng Thị Dế (SN 1998, trú tỉnh Điện Biên), người dân tộc Mông đi lạc xuống địa phương trở về với gia đình.

Trước đó, vào sáng 30/10, tổ công tác của Công an xã Phú Sơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên đường thì phát hiện một phụ nữ đang đi bộ, trên người đeo ba lô, có biểu hiện lo lắng, đi lạc đường và không nói được tiếng Việt.

Chị Giàng Thị Dế đi lạc được Công an xã Phú Sơn đưa về trụ sở. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiếp cận và đưa người phụ nữ trên về trụ sở công an xã để xác minh danh tính. Tuy nhiên, người phụ nữ này chỉ nói được vài câu tiếng Mông và tiếng Trung, nên việc xác định danh tính gặp nhiều khó khăn.

Công an xã Phú Sơn đã nhờ nhiều người để tìm cách phiên dịch và xác định được danh tính người phụ nữ là chị Giàng Thị Dế, quê ở tỉnh Điện Biên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã đã liên hệ được với anh Giàng A Hồng (SN 2006, trú bản Trên Nương, xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên), là em trai ruột của chị Dế.

Chị Dế và anh Hồng khi nhận ra nhau là người thân thất lạc 10 năm trước. Ảnh: CACC

Ngày 31/10, anh Hồng đã di chuyển gần 600km từ Điện Biên đến Công an xã Phú Sơn để nhận người thân.

Làm việc với công an, anh Hồng cho biết, chị Dế đã mất liên lạc với gia đình từ năm 2015 (khi 17 tuổi - PV) cho đến nay. Gia đình đã nhiều lần tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng không có kết quả.

“Người phụ nữ này mất tích từ năm 17 tuổi, không nói được tiếng Việt, chỉ nói được tiếng Mông và tiếng Trung, nên nắm được ít thông tin. Chị ấy sinh sống ở một vùng hẻo lánh và không hiểu lý do gì đi lạc về địa phương thì được chúng tôi phát hiện, đưa về trụ sở rồi liên lạc với người thân đến đón về. Khi gặp nhau, hai chị em họ nhận ra nhau ngay”, lãnh đạo Công an xã Phú Sơn thông tin.