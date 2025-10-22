Ngày 22/10, Công an xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nay là TPHCM) phát đi thông báo truy tìm người mất tích là em Nguyễn Thị Như Quỳnh (13 tuổi, trú ấp Nhân Trí, xã Xuyên Mộc).

Công an xã Xuyên Mộc phát thông báo truy tìm người mất tích.

Theo trình báo của bà Lê Thị Phấn (51 tuổi, mẹ ruột của Quỳnh), khoảng 16h ngày 18/10, em Quỳnh (học sinh lớp 8A3, Trường THCS Xuyên Mộc) xin phép bà đến nhà người quen chơi và nghỉ lại qua đêm, sáng hôm sau sẽ về.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau em không về nhà như đã hẹn mà gọi điện cho mẹ nói mai sẽ về, rồi tắt máy. Sau đó, gia đình cố gắng liên lạc qua điện thoại nhưng không được.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuyên Mộc đã phối hợp cùng gia đình tổ chức xác minh, tìm kiếm trên địa bàn và các khu vực lân cận, song đến nay vẫn chưa có thông tin về tung tích của em Quỳnh.

Đặc điểm nhận dạng: Em Quỳnh cao khoảng 1m50, da ngăm đen; tóc đen, dài ngang vai, để mái; dáng người mập; mặt tròn. Khi rời khỏi nhà, em mặc áo thun trắng, váy ngắn màu đen.

Công an xã Xuyên Mộc đề nghị ai phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến em Nguyễn Thị Như Quỳnh, vui lòng liên hệ Công an xã Xuyên Mộc qua số điện thoại 02543.878.194 hoặc báo tin cho bà Lê Thị Phấn qua số điện thoại 0989.252.029.