Ngày 1/9, Công an xã Tam Đảo cho biết đơn vị vừa phối hợp xác minh, trao trả tài sản cho một du khách đánh rơi ví trong chuyến tham quan địa phương.

Trước đó, sáng 29/8, chị Phùng Thị Trang (SN 1990, trú xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) nhặt được một chiếc ví da màu nâu khi đang tham quan tại Khu du lịch Tam Đảo.

Công an xã Tam Đảo trao trả ví da cùng tài sản cho anh Trần Minh Đức. Ảnh: CACC

Bên trong ví có căn cước công dân, giấy phép lái xe, 2 thẻ ngân hàng cùng nhiều giấy tờ mang tên Trần Minh Đức (SN 1991, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngoài giấy tờ, chiếc ví còn có nhiều tiền mặt và một nhẫn vàng.

Chị Trang sau đó mang toàn bộ chiếc ví đến Công an xã Tam Đảo, nhờ lực lượng chức năng tìm người đánh rơi.

Tiếp nhận chiếc ví, Công an xã Tam Đảo rà soát thông tin trên các giấy tờ và nhanh chóng xác định anh Trần Minh Đức là chủ nhân. Lực lượng chức năng liên hệ, mời anh Đức đến nhận lại tài sản.

Sau khi đối chiếu thông tin, toàn bộ giấy tờ, tiền mặt và nhẫn vàng được trao trả nguyên vẹn cho anh Đức.

Anh Đức cho biết đánh rơi chiếc ví trong chuyến đi cùng gia đình đến Tam Đảo. Nhận lại tài sản, anh cảm ơn chị Trang đã giao nộp chiếc ví và Công an xã Tam Đảo đã hỗ trợ tìm kiếm, trao trả tài sản.