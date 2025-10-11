Tối 6/9, tại huyện Nam Đầu (Đài Loan, Trung Quốc), người dân phát hiện một chiếc ô tô màu xanh chạy nhanh qua giao lộ Trung Hoa - Tự Lập 1. Trên nắp capo có một phụ nữ bám chặt. Họ lập tức báo cảnh sát.

Khi lực lượng chức năng đến nơi, cô Ngô (32 tuổi) đã nằm bất động trên đường. Cô được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Cô bị chấn thương nặng ở mặt, ngực, bụng và gãy nát chân phải, tờ HK01 đưa tin.

Người phụ nữ trèo lên nắp capo để ngăn bạn trai rời đi. Ảnh: HK01

Camera an ninh cho thấy, sau khi cãi nhau, bạn trai họ Vương (43 tuổi) lái xe rời đi. Cô Ngô chạy theo, nhảy lên nắp capo ngăn lại. Người đàn ông không dừng xe, kéo lê cô khoảng 200m. Khi cô Ngô đã ngã xuống, xe tiếp tục cán qua người cô rồi bỏ chạy.

Cảnh sát cho biết, 2 người quen nhau khoảng 1 tháng qua ứng dụng hẹn hò, sau đó sống chung. Gần đây, cô Ngô nghi bạn trai quen thêm người khác trên mạng nên xảy ra cãi vã.

Sau 3 giờ truy tìm, cảnh sát bắt giữ nghi phạm tại thành phố Đài Trung. Khám xét xe, họ phát hiện quần áo và tóc của nạn nhân mắc dưới gầm.

Trong lời khai, Vương nói khi đó “chỉ muốn lái xe đi uống rượu”, cho rằng cô Ngô “chỉ bị thương nhẹ” và vì quá tức giận nên không dừng lại kiểm tra. Tuy nhiên, cảnh sát nhận định lời khai có dấu hiệu né tránh.

Vương đã bị cảnh sát bắt giữ không lâu sau đó. Ảnh: HK01

Gia đình nạn nhân cho biết cô Ngô đã có 2 đời chồng, có 4 con gái với người chồng đầu. Dù đang ly thân, cô vẫn chưa ly hôn với người chồng hiện tại. Biết vợ ngoại tình, người này từng uống thuốc tự tử nhưng được cứu sống.

Hàng xóm tiết lộ, Vương là người đàn ông hung hăng, từng đánh bạn gái cũ, hành hung em gái và có tiền án liên quan đến ma túy.

Ngày 8/9, cảnh sát huyện Nam Đầu đã khởi tố Vương về tội giết người và vi phạm Luật Phòng chống bạo lực gia đình, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát Nam Đầu. Tòa án đã ra lệnh tạm giam để điều tra.