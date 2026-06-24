Sự thật bất ngờ

Ít ngày qua, sau khi đăng tin nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm mẹ ruột, bà Nguyễn Thị Sương (SN 1972, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) gần như lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay. Mỗi cuộc điện thoại, dòng tin nhắn đều được bà đón nhận trong tâm trạng hồi hộp, chờ đợi.

Ngày còn nhỏ, bà Sương thường bị bạn bè trêu là con nuôi của cụ Nguyễn Hợi (SN 1933, thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) và cụ Nguyễn Thị Lê (đã mất).

Những lúc như vậy, bà cũng tủi thân, thậm chí có lần khóc một mình. Thế nhưng khi ở nhà, bà luôn được cụ Hợi, cụ Lê cùng các anh chị em khác yêu thương hết mực.

Sau khi đăng tin tìm mẹ ruột, không lúc nào bà Sương rời tay khỏi chiếc điện thoại của mình. Ảnh: NVCC

Bà chia sẻ: “Bố mẹ yêu thương tôi nhất nhà, đến nỗi các anh chị em khác còn ghen tị, thắc mắc. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra mình có những điểm khác biệt với các thành viên khác trong gia đình.

Tôi thấp bé nhẹ cân, trong khi các anh chị em đều cao lớn. Dù vậy, tôi không bao giờ hỏi bố mẹ về nguồn cội của mình. Tôi sợ làm vậy sẽ khiến bố mẹ buồn".

Vợ chồng cụ Hợi cũng không bao giờ nhắc đến việc bà Sương là con nuôi. Nếu nghe ai hỏi, trêu bà Sương, cụ đều đứng ra khẳng định bà là con ruột của mình.

Vì vậy bà Sương vui sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Bà cũng không suy nghĩ thêm về việc mình là con ruột hay con nuôi.

Thế nhưng ít ngày qua, cụ Hợi gọi các con đến họp bàn việc tu bổ mộ phần cụ Lê. Trong cuộc họp gia đình, cụ tiết lộ việc bà Sương đúng là con nuôi của mình.

“Biết sự thật, dù không cảm thấy sốc nhưng tôi cũng rất buồn. Ngay lúc đó, tôi mong muốn tìm lại nguồn cội của mình. Tôi nhờ cháu đăng thông tin lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm mẹ ruột”, bà Sương chia sẻ.

Mong một lần được gọi tiếng “mẹ”

Theo bà Sương, cụ Hợi và cụ Lê gần như không có thông tin nào về mẹ đẻ của bà. Trong buổi họp gia đình, cụ Hợi kể, năm 1972, cụ đưa vợ đến một bệnh viện ở TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ) sinh con.

Tại đây, cụ Lê sinh khó, đứa bé mất ngay sau khi chào đời. Mất con, vợ chồng cụ Hợi đau khổ tột cùng. Đúng lúc đó, có cô gái khoảng 20 tuổi cũng vừa sinh một bé gái.

Vì hoàn cảnh khó khăn và còn quá trẻ, cô gái có ý định trao con của mình cho vợ chồng cụ Hợi làm con nuôi. Thương hoàn cảnh cô gái và vừa trải qua nỗi đau mất con, vợ chồng cụ Hợi làm thủ tục nhận đứa bé sơ sinh làm con nuôi.

Bà Sương mong ước một lần được gặp mẹ ruột, biết cội nguồn của mình. Ảnh: NVCC

Cụ Hợi làm giấy khai sinh, đặt tên cho bé là Nguyễn Thị Sương. Vợ chồng cụ chăm sóc, yêu thương cô con nuôi như con ruột và không bao giờ cho con cảm giác mình được nhận nuôi.

Hiện nay, khi đã ngoài 90 tuổi, cụ Hợi mới nói ra sự thật, mong con gái sớm tìm được nguồn cội của mình. Cụ cho biết, thời điểm đó, khu vực bệnh viện Tam Kỳ và nơi gia đình sinh sống đều nằm trong vùng chiến sự ác liệt.

Vì vậy, gia đình thất lạc các giấy tờ liên quan đến việc nhận con nuôi. Cụ Hợi cũng không còn nhớ thông tin, tên tuổi mẹ ruột bà Sương.

Cụ chỉ nhớ khi cho con, người phụ nữ ấy khoảng 20 tuổi, dáng người thấp bé. Bà có thể quê ở huyện Hiệp Đức hoặc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ.

Thông tin ít ỏi, chuyện xảy ra đã nhiều năm khiến bà Sương gặp nhiều khó khăn trong việc tìm lại mẹ ruột. Dù vậy, bà vẫn vững tin.

Những ngày qua, bà nỗ lực chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Bà cũng nhờ các chương trình, tổ chức có hoạt động tìm người thân thất lạc hỗ trợ mình tìm lại mẹ ruột.

Bà bộc bạch: "Hơn 50 năm qua, tôi chưa một lần được biết mẹ ruột của mình là ai, chưa từng được nhìn thấy khuôn mặt mẹ hay biết mình còn anh chị em, người thân nào khác hay không. Trong lòng tôi luôn có một khoảng trống mang tên mẹ".

"Nếu mẹ còn khỏe mạnh và vô tình đọc được những dòng này, con muốn nói rằng, con không trách mẹ. Con biết ngày ấy mẹ đã phải đau lòng và bất đắc dĩ mới đưa ra quyết định ấy.

Con chỉ mong một lần được gặp mẹ, được biết cội nguồn của mình và được gọi tiếng mẹ bằng tất cả tình yêu thương đã cất giữ suốt hơn nửa thế kỷ”, bà Sương nhắn gửi.

Ông Nguyễn Tấn Hiền, trưởng thôn Tịch Tây, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng xác nhận, cụ Nguyễn Hợi và vợ là cụ Nguyễn Thị Lê (đã mất) là công dân địa phương.

“Thông tin bà Nguyễn Thị Sương (SN 1972) được vợ chồng cụ Hợi nhận nuôi từ nhỏ là chính xác. Sau khi lập gia đình, bà Sương ra ở riêng, không sống cùng cụ Hợi nữa. Vì vậy, chúng tôi chưa nắm thông tin bà Sương đang tìm kiếm mẹ ruột”, ông Hiền thông tin thêm.

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