Ngày 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đồng Nai cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại, nguyên nhân do không tiêm vắc xin mà tự điều trị bằng phương pháp dân gian.

Nạn nhân là bà N.T.G (68 tuổi, ngụ ấp Ông Quế, xã Xuân Quế).

Trước đó, khoảng tháng 2, bà G. bị một con chó lạ chạy vào nhà cắn mu bàn tay. Sau đó, con chó có biểu hiện bất thường và bỏ chạy nên không thể theo dõi.

Mặc dù được người thân nhắc nhở, bà G. không tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại mà tự chữa theo phương thức dân gian.

Đến ngày 4/5, bà xuất hiện các triệu chứng như khó thở, sợ nước, sợ gió, uống nước bị sặc. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Do tình trạng bà G. trở nặng, gia đình chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TPHCM). Tại đây, bệnh nhân được xác định mắc dại thể hung dữ, suy hô hấp và tử vong vào ngày 6/5.

Theo CDC TP Đồng Nai, đây là ca tử vong do bệnh dại đầu tiên trong năm 2026 ở thành phố. Nơi bệnh nhân sinh sống có nhiều chó thả rông, tỷ lệ tiêm phòng còn thấp; vẫn còn tình trạng người dân bị chó, mèo cào cắn nhưng chưa chủ động tiêm phòng.

Ngành y tế khuyến cáo, khi bị chó mèo cào cắn, người dân tuyệt đối không xử lý bằng phương pháp dân gian. Bệnh nhân cần đến cơ sở y tế để được tiêm phòng kịp thời, tránh nguy cơ tử vong.