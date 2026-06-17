Ngày 17/6, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thùy Trang (SN 1998, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: CACC

Trước đó, tại khu vực cổng khu công nghiệp Phúc Sơn (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng phát hiện Trang đang tàng trữ một mảnh sừng nghi là sừng tê giác.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật để đưa đi giám định theo quy định.

Kết quả giám định xác định, mảnh sừng trên là sừng của loài tê giác trắng, thuộc Phụ lục I, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (theo Công ước CITES).

Được biết, tê giác trắng, hay còn gọi là tê giác môi vuông (Ceratotherium simum), là một trong năm loài tê giác còn tồn tại và là một trong số ít loài động vật ăn cỏ lớn còn sót lại trên thế giới.