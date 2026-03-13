Trang web của Đảng Liên minh Dân chủ Nam Phi (DA) ngày 12/3 đã đăng tải thông báo của nghị sĩ Andrew de Blocq về việc bắt giữ một số đối tượng mang quốc tịch Việt Nam bị cho là có liên quan tới hành vi buôn lậu sừng tê giác.

"Trong tháng 2, một nghi phạm tên Huy Bao Tran (52 tuổi) đã phải ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Bellville, sau khi bị bắt giữ trong lúc đang tìm cách rời khỏi Nam Phi vì liên quan đến vụ trộm và xuất khẩu trái phép 98 chiếc sừng tê giác từ khu bảo tồn Voi Game Lodge. Hai công dân Nigeria khác là Tunji Olanrewaju Koyi (35 tuổi) và Koyode Adukunle Ongundele (43 tuổi) cũng bị bắt giữ do liên quan đến việc vận chuyển số sừng tê giác nói trên", thông báo của ông De Blocq cho biết.

Nam Phi bắt giữ các cá nhân người Việt vì buôn lậu sừng tê giác. Ảnh: CGTN

Trong một diễn biến liên quan, Cục Điều tra Trọng án Nam Phi (Hawks) cũng bắt giữ Chu Dang Khoa (44 tuổi), hay còn được biết đến dưới cái tên Michael Chu. Người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam này được cho là chủ sở hữu khu bảo tồn Voi Game Lodge. Vào năm 2011, nghị phạm này từng bị phạt tiền và trục xuất khỏi Nam Phi vì tội tàng trữ trái phép sừng tê giác.

"Vào đầu tháng 12 năm ngoái, cơ sở Voi Game Lodge đã báo cáo về việc bị cướp 98 chiếc sừng tê giác. Nhưng cơ quan chức năng cho rằng đây là một kế hoạch buôn lậu được dàn dựng, và đã tìm được số sừng tê giác này tại sân bay Changi (Singapore). Xét nghiệm ADN đã xác định lô hàng tại Changi chính là số sừng bị đánh cắp từ Voi Game Lodge", trang web của DA nêu rõ.

Theo giới chức Nam Phi, buôn bán động vật hoang dã không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là một phần của mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm cả buôn bán ma túy và vũ khí, góp phần làm gia tăng tham nhũng, làm suy yếu pháp quyền và đe dọa an ninh cũng như di sản thiên nhiên của nước này.