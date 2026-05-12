Đại diện Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, bệnh nhân San Miguel Vera Vidames (53 tuổi, quốc tịch Philippines) được phát hiện mắc bệnh Basedow từ tháng 12/2024, kèm nhân hai thùy tuyến giáp, tăng huyết áp và đái tháo đường type 2.

Trước đó, bệnh nhân điều trị nội khoa nhưng liên tục gặp tình trạng dị ứng với nhiều loại thuốc kháng giáp tổng hợp. Tình trạng bệnh kéo dài, khó kiểm soát, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Bệnh nhân sau mổ khỏe mạnh. Ảnh: BVCC

Được tư vấn kỹ lưỡng về các lựa chọn điều trị, nữ bệnh nhân quyết định sang Việt Nam để phẫu thuật dù hoàn toàn có thể lựa chọn điều trị tại nhiều quốc gia khác. Theo bệnh viện, đặc thù công việc khiến bà thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Philippines, song vẫn đặt niềm tin vào tay nghề bác sĩ Việt Nam.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp nội soi bằng phương pháp Dr Lương.

Ca phẫu thuật do PGS.TS Trần Ngọc Lương (cha đẻ của phương pháp Dr Lương) cùng ê-kíp Khoa Phẫu thuật tuyến giáp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương thực hiện. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân phục hồi nhanh, ăn uống, sinh hoạt và giao tiếp bình thường.

Các bác sĩ cho biết, với những trường hợp Basedow phức tạp, đặc biệt bệnh nhân dị ứng nhiều loại thuốc kháng giáp hoặc tái phát nhiều lần, phẫu thuật là giải pháp điều trị hiệu quả, giúp kiểm soát bệnh triệt để và hạn chế biến chứng lâu dài.