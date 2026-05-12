Ít chất béo nhưng mật độ cholesterol cực cao

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip của một bác sĩ công tác tại Hà Nội nhận định rằng trong “lục phủ ngũ tạng” của con lợn thì lòng là phần chứa cholesterol thấp nhất, thậm chí thấp hơn cả móng giò.

Theo vị bác sĩ này, móng giò có lượng mỡ và cholesterol rất cao. Tương tự, tai, mũi, lưỡi lợn cũng chứa tỷ lệ cholesterol cao hơn so với lòng lợn. Từ đó, bác sĩ đưa ra lời khuyên “quý vị đừng quá sợ ăn lòng lợn”.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi lòng lợn vốn là món khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt trong các quán ăn, bàn nhậu. Tuy nhiên, lâu nay món ăn này thường bị “gắn mác” nhiều cholesterol, dễ gây béo phì, mỡ máu, tim mạch.

Trao đổi với PV VietNamNet, TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế - Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), cho biết, dưới góc độ dinh dưỡng lâm sàng, “đây là một cách nhìn nhận phiến diện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe cho cộng đồng nghiêm trọng”.

“Nhiều người thường chỉ nhìn vào hàm lượng chất béo tổng số để đánh giá độ tốt - xấu của thực phẩm. Đúng là móng giò hay mỡ miếng có lượng chất béo cao nhưng lòng lợn lại có yếu tố nguy hại hơn: Mật độ cholesterol cực cao”, chuyên gia nhấn mạnh.

Theo dữ liệu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, 100g lòng lợn chứa khoảng 154-277mg cholesterol, trong khi 100g thịt nạc chỉ chứa khoảng 60-70mg.

Trong khi đó, WHO khuyến cáo mỗi người không nên tiêu thụ quá 300mg cholesterol mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa chỉ một đĩa lòng nhỏ trong bữa ăn cũng có thể khiến cơ thể vượt ngưỡng cholesterol an toàn.

Nguy cơ xơ vữa, đột quỵ vì chất chuyển hóa độc hại

TS Giang cho biết nguy cơ từ lòng lợn không chỉ nằm ở cholesterol mà còn liên quan đến các chất chuyển hóa bất lợi cho tim mạch.

Theo chuyên gia, một nghiên cứu từ Cleveland Clinic chỉ ra rằng các thực phẩm giàu Choline và L-carnitine, vốn có nhiều trong nội tạng động vật, khi vào đường ruột sẽ bị vi khuẩn chuyển hóa thành TMA, sau đó gan tiếp tục chuyển thành TMAO (Trimethylamine N-oxide).

“TMAO chính là yếu tố kích hoạt phản ứng viêm ở thành mạch, cản trở quá trình đào thải mỡ máu xấu. Đây là lý do nhiều người ăn không quá nhiều mỡ nhưng vẫn bị xơ vữa động mạch, đột quỵ nếu thường xuyên ăn nội tạng”, TS Giang phân tích.

Ngoài ra, lòng lợn còn tiềm ẩn nguy cơ tích tụ kim loại nặng và tồn dư hóa chất bởi đây là cơ quan tiêu hóa và bài tiết nên dễ trở thành nơi tích tụ các tạp chất độc hại. Các xét nghiệm độc học cho thấy hàm lượng chì (Pb), cadmium (Cd) trong nội tạng thường cao hơn nhiều lần so với thịt cơ.

“Cadmium nếu tích tụ lâu ngày có thể gây tổn thương ống thận, làm giòn xương và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài”, Tiến sĩ Giang nhấn mạnh.

Không chỉ vậy, trong chăn nuôi công nghiệp, các nhóm kháng sinh thường tồn đọng nhiều ở đường tiêu hóa vật nuôi. Việc ăn nội tạng thường xuyên có thể khiến cơ thể hấp thụ lượng kháng sinh dư thừa, góp phần làm gia tăng tình trạng kháng thuốc.

Một chuyên gia công nghệ thực phẩm cũng thông tin thêm, để tạo ra những đoạn lòng trắng, giòn và đẹp mắt, một số cơ sở kinh doanh có thể sử dụng oxy già hoặc chất tẩy công nghiệp trong quá trình sơ chế. Đây là các tác nhân có nguy cơ gây viêm loét dạ dày, ảnh hưởng gan thận, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư nếu sử dụng lâu dài.

Đặc biệt, lòng lợn chứa hàm lượng purin cao, trên 150mg/100g, bị xem là “kẻ thù” của người có axit uric máu cao. Ăn nhiều lòng có thể gây cơn đau gout cấp, làm tăng nguy cơ lắng đọng sỏi thận.

“Một món ăn có thể ít mỡ hơn món khác nhưng lại chứa nhiều nguy cơ sức khỏe hơn. Người dân không nên ăn lòng lợn quá 2-3 lần/tháng. Người trên 40 tuổi hoặc có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, gout, mỡ máu nên hạn chế tối đa, thậm chí kiêng hoàn toàn”, Tiến sĩ Giang khuyến cáo.