Trưa 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ một phụ nữ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm làm đẹp ở số 09A đường Phạm Vấn, phường Hạc Thành.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.V.A. (SN 1994, trú tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ tử vong bất thường. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, đêm 21/1, một số người dân sống gần số nhà 09A Phạm Vấn nghe thấy bên trong căn nhà có tiếng cãi vã, lời qua tiếng lại. Đến khoảng 4h sáng 22/1, người dân phát hiện chị A. đã tử vong trong căn nhà này, nghi do treo cổ tự tử.

Được biết, căn nhà trên do chị A. thuê để mở tiệm phun xăm, chăm sóc sắc đẹp.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.