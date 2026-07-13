Chị Kim Trinh tận hưởng tiết trời se lạnh của vùng cao nguyên

“Tỷ phú thời gian”

Thức dậy trong căn homestay giữa bốn bề cây cỏ, hoa lá, chị Nguyễn Thị Kim Trinh (49 tuổi, TPHCM) mở cửa đón bình minh. Pha tách cà phê, chị ra ngồi ở mép hồ bơi nằm giữa lưng chừng đồi tận hưởng tiết trời se lạnh của vùng cao nguyên.

Nơi đây là điểm tạm dừng chân trên hành trình rong ruổi chưa có hồi kết của chị. Niềm đam mê xê dịch đã theo chị Trinh từ thuở thanh xuân.

Chị Trinh mê xê dịch từ thời thanh xuân

15 năm trước, khi còn làm việc cho một công ty nước ngoài, mỗi dịp Tết, chị đều dành 20 ngày đến 1 tháng để xuất ngoại du lịch. Tính đến nay, chị đã đặt chân đến 29 quốc gia, đi qua 5 châu lục.

Hai năm trước, chị quyết định nghỉ hưu sớm để thực hiện ước mơ sống vì mình. Sáng nộp đơn nghỉ việc, tối chị đã đáp máy bay đến Paris (Pháp).

Tại đây, chị thực hiện chuyến đi kéo dài 4 tháng qua 5 quốc gia châu Âu. Sau đó, chị đến Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco, Lào và trở về Việt Nam.

Tại quê nhà, chị đón Tết ở Phú Quốc, lưu trú 45 ngày tại Đà Nẵng, Hội An. Sau đó, chị mua một chiếc xe máy để đi xuyên các tỉnh miền Trung lên vùng Đông - Tây Bắc.

Chị Trinh trong chuyến đến thăm tỉnh Hà Giang (cũ)

Chị chia sẻ: “Tôi lựa chọn cuộc sống độc thân. Trước khi nghỉ hưu, tôi chuẩn bị đầy đủ kinh tế và không còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Giữa tháng 3 vừa qua, tôi từ chối một dự án phiên dịch với mức lương hơn 40 triệu đồng/tháng để có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Tôi hay đùa rằng, bây giờ mình là 'tỷ phú thời gian'.

Vì vậy, tôi chọn cách sống rong ruổi hết nơi này đến nơi khác. Tôi sẽ đến nơi đang vào mùa đẹp nhất, thời tiết mát mẻ nhất, cho tôi cảm giác thoải mái nhất rồi lưu lại đó cho đến khi muốn rời đi”.

Trên bước đường du mục, chị chọn cách rong ruổi độc hành. Chị gọi các chuyến đi của mình là phượt chậm bởi muốn ở lại nơi mình dừng chân bao lâu tùy thích.

Trên hành trình khám phá Việt Nam, chị Trinh dừng chân tại nhiều điểm lưu trú khác nhau, từ homestay nhỏ xinh đến nhà nghỉ bình dân...

“Trên hành trình khám phá Việt Nam, tôi đã dừng chân tại 86 điểm lưu trú khác nhau: từ homestay nhỏ xinh, nhà nghỉ bình dân, khách sạn tiện nghi đến những khu nghỉ dưỡng yên bình…

Khi xê dịch, tôi tận hưởng những cung đường, những mái nhà xa lạ và những cuộc gặp không hẹn trước.

Tôi nhận ra điều quý giá nhất không phải là mình đã đi được bao xa, mà là mỗi sáng thức dậy vẫn còn nguyên cảm giác háo hức cho chặng đường phía trước”, chị bộc bạch.

Video chị Kim Trinh chia sẻ việc từ chối mức lương từ 40-50 triệu đồng/tháng để có thời gian rong ruổi khắp mọi nơi. Nguồn YouTube: Kimkim sống trải nghiệm

Những cuộc gặp định mệnh

Trên hành trình du lịch một mình, nhiều lần chị đối mặt khoảnh khắc thót tim. Chị từng chạy 120km dọc cung đường biên giới không nhà dân, không sóng điện thoại từ cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) đến Hoành Mô (Quảng Ninh).

Chị cũng nhớ lần bị kẹt lại nhiều ngày tại Pác Bó (Cao Bằng) vì mưa bão, sạt lở. Tại đây, chị có nhiều kỷ niệm đẹp và đặc biệt xúc động khi hình dung cảnh Bác Hồ sống, làm việc trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Trên hành trình, chị có những cuộc gặp không hẹn trước đầy thú vị

Trong các chuyến đi dài ngày, chị cũng gặp gỡ và đắm mình trong những cuộc tình lãng mạn. Đó là lần chị đến Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày cảnh sắc bừng nở. Lúc ấy, một người đàn ông địa phương đã khiến chị rung động.

Cả hai có 2 tuần lãng mạn bên nhau. Nhưng vì chưa muốn kết thúc hành trình rong ruổi, chị quyết định rời Thổ Nhĩ Kỳ đến Morocco.

Sau đó, cả hai vẫn liên lạc, gặp nhau tại Cu Ba, Việt Nam... Cuối cùng, vì có những lý tưởng riêng, hai người quyết định dừng mối quan hệ, giữ tình bạn.

Kinh nghiệm khi chọn cách sống nay đây mai đó của chị Trinh là bản thân phải tối giản mọi thứ và phải biết đủ, biết bằng lòng với thực tại

Lần gần nhất chị gặp gỡ và yêu là khi đến Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Lần ấy, chị có hẹn với 3 người bạn rồi tình cờ gặp người đàn ông lịch lãm quốc tịch Pháp. Sau khoảng thời gian trò chuyện, cả hai cùng rung cảm.

Dù vậy, cuộc tình ngọt ngào này cũng chỉ kéo dài hơn 1 tháng.

“Tôi chọn sống thật với bản thân. Lúc yêu, tôi yêu thật lòng. Nhưng tôi cũng không vì ai đó mà từ bỏ hành trình của mình.

Tháng 9 này, chị Trinh có kế hoạch đến Nepal và lưu trú dưới chân dãy Himalaya khoảng 6 tuần trước khi sang Ấn Độ

Quan trọng hơn, đến bây giờ, tôi vẫn chưa gặp được người có thể khiến mình phải vì họ mà dừng lại hành trình rong ruổi này”, chị bộc bạch.

Hiện nay, chị Kim tạm dừng chân tại xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Chị có kế hoạch đến Nepal vào tháng 9, lưu trú dưới chân dãy Himalaya khoảng 6 tuần. Sau đó, chị sẽ sang Ấn Độ với tấm vé một chiều chưa xác định ngày về nước.

Ảnh: NVCC