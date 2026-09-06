LỜI TÒA SOẠN Rời quê hương, nhiều phụ nữ Việt Nam tìm đến những thị trường lao động nước ngoài với mong muốn có mức lương ổn định để vun vén cho gia đình ở quê nhà. Nhưng phía sau đồng lương nơi đất khách là những tháng ngày xa con, nỗi cô đơn, áp lực công việc và không ít câu chuyện chưa từng được kể. Loạt bài Làm giúp việc ở nước ngoài đi sâu vào cuộc sống của những lao động Việt nơi xứ người, từ công việc, thu nhập đến những vui buồn, nhọc nhằn và góc khuất phía sau nghề giúp việc.

Duyên số

Thức dậy trong căn nhà có tông màu ấm áp tại thành phố biển Fano (Italia), chị Tô Thị Liên (45 tuổi, quê Cà Mau) mở hết cửa để đón nắng sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân, chị bắt tay vào công việc dọn nhà, chăm sóc người già toàn thời gian.

Chị Liên đến với công việc này cách đây ít năm, sau khi kết thúc những tháng ngày đau khổ tại quê nhà.

Chị Liên và ông Franco trong những ngày đầu gặp nhau

Trước đó, chị Liên gặp thất bại trong làm ăn rồi ly hôn. Quá đau khổ, chị rời quê đến Phú Quốc làm điều dưỡng trong một phòng khám. Để có thêm thu nhập, chị còn làm điều dưỡng ngoài giờ hành chính.

Một lần, trong lúc đi làm thêm, chị gặp tai nạn giao thông khiến chân bị thương phải tạm nghỉ việc ở phòng khám nhưng vẫn cố gắng tiếp tục công việc ngoài giờ. Thời gian này, chị vô tình gặp người đàn ông quốc tịch Italia tên Franco (hiện 78 tuổi) cũng bị thương ở chân.

Biết chị Liên là điều dưỡng, ông thuê chị đến chăm sóc vết thương. Ngay lần đầu tiên gặp gỡ, ông Franco đã có cảm tình với cô điều dưỡng nhiệt tình, nụ cười rạng rỡ.

Ông xin số điện thoại và bắt đầu nhắn tin trò chuyện với chị. Khi vết thương bình phục, ông mời chị Liên đi ăn để cảm ơn. Từ đó, ngày nào ông cũng đến mời, đưa chị đi ăn.

Chị kể: “Chúng tôi gặp nhau vào tháng 10/2022. Ông ấy kể vợ đã mất 20 năm. Ông có con nhưng con đã lớn và ở riêng. Sau thời gian tiếp xúc, tôi thấy ông ấy là người hiền hậu, uy tín và rất lãng mạn.

Chị Liên cho biết mình chưa từng có tiệc sinh nhật nhưng khi quen biết, yêu thương ông Franco, năm nào chị cũng được ông tổ chức

Sau 3 năm quen biết, tình cảm của chúng tôi dần sâu đậm. Khi ông ấy ngỏ lời kết hôn, muốn cùng tôi sang Italia định cư, tôi đồng ý. Tháng 3/2025, chúng tôi kết hôn.

Ở quê nhà, ông ấy không giàu có, vẫn phải làm thêm sau khi nghỉ hưu. Trước khi kết hôn, chúng tôi đã phân chia tài sản rõ ràng. Sau này, ông ấy mất, tôi cũng chỉ được nhận một phần nhỏ lương hưu của ông chứ không nhận thêm bất kỳ tài sản nào khác”.

Đến Italia, chị Liên bắt đầu học tiếng bản địa và sử dụng ứng dụng dịch trên điện thoại thông minh để có thể giao tiếp nhiều hơn. Dù đã về hưu, mỗi đêm ông Franco vẫn tiếp tục công việc bảo vệ tại một khu du lịch biển để có thêm thu nhập.

Giúp việc nhà

Vì chưa thể sử dụng thành thạo tiếng Italia, chị Liên gặp khó khăn khi xin việc làm. Nhờ sự hỗ trợ từ ông Franco, chị có được công việc giúp việc nhà, chăm sóc người cao tuổi toàn thời gian.

Vì tính chất công việc, chị ở lại nhà chủ suốt cả tuần. Một ngày làm việc của chị bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc lúc 22h. Suốt thời gian làm việc, chị chỉ được nghỉ 3 giờ đồng hồ vào lúc chủ ra khỏi nhà và được nghỉ 1 ngày/tuần.

Công việc của chị bắt đầu bằng việc pha cà phê hoặc làm cốc nước ấm pha mật ong cho ông chủ vào sáng sớm. Tiếp đến, chị chuẩn bị bữa sáng đơn giản.

Sau đó, chị bắt đầu công việc thu dọn nhà cửa: gấp ga, gối, nệm; vệ sinh phòng ngủ, phòng tắm; lau dọn nhà bếp, hút bụi rồi lau sàn cho đến khi mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp.

Tại Italia, chị Liên làm giúp việc, chăm sóc người cao tuổi

Chị cho biết, người già ở Italia rất khó, kỹ tính nên khi vệ sinh nhà cửa, chị phải chú ý làm sạch từng góc nhỏ trong căn nhà.

Sau đó, chị tiếp tục hàng loạt công việc như: giặt, phơi quần áo, ủi quần áo và ga giường khi đã khô, chăm sóc thú cưng, tưới cây, quét dọn và lau chùi hành lang...

Trong lúc làm việc, chị phải liên tục đứng, ngồi, cúi người, di chuyển và mang vác đồ đạc. Những ngày công việc dồn dập, cơ thể chị nhanh chóng rã rời. Có lúc, chị tưởng chừng kiệt sức, phải tự động viên mình để tiếp tục công việc.

Đến 12h trưa, công việc của chị Liên chuyển sang căn bếp. Chị tập trung chuẩn bị những món ăn phù hợp với khẩu vị và thói quen của chủ nhà.

Rất may, ông chủ của chị Liên dù tuổi đã cao nhưng ăn uống đơn giản. Ông cũng ăn gạo, thích các món ăn Việt Nam nên chị không gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị bữa ăn. Tuy nhiên, chị cũng cố gắng học nấu các món ăn của Italia để phục vụ ông tốt hơn.

Đây cũng là khoảng thời gian chị mong đợi nhất trong ngày. Bởi sau khi dọn thức ăn lên, chị thường được ông chủ mời ăn cùng. Trong bữa cơm, ông thường tranh thủ dạy chị tiếng Italia và kể về văn hóa và ẩm thực của đất nước mình.

Buổi chiều, chị lặp lại công việc dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn cho chủ nhà và tiếp tục vệ sinh phòng, bếp cho đến 22h.

Trong khoảng thời gian 3 giờ được nghỉ, chị ra ngoài làm thêm hoặc về nhà chăm sóc gia đình. Đối với chị Liên, công việc không chỉ vất vả mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm. Bởi, người lớn tuổi ở Italia rất kỹ tính và khó chiều.

Công việc đem lại cho chị khoảng 2.000 Euro mỗi tháng

Chị bộc bạch: “Nghề nào cũng đáng quý, nghề nào cũng có nỗi vất vả riêng. Những ngày đầu đến Italia, tôi chỉ làm các công việc lặt vặt theo giờ. Đầu năm nay, tôi mới tìm được công việc giúp việc nhà, chăm sóc người già toàn thời gian.

Đến nay, tôi đã gắn bó với công việc này hơn 8 tháng. Có lúc tôi mệt mỏi, tủi thân và nhớ nhà. Nhưng nhìn lại những gì mình có được, tôi thấy những nỗ lực ấy hoàn toàn xứng đáng”.

Chị Liên cho biết, dù chưa thành công nhưng so với trước đây, cuộc sống hiện tại của mình tốt hơn trước rất nhiều

Với công việc hiện tại, chị Liên cho biết, mỗi tháng chị được nhận khoảng 2.000 Euro (hơn 60 triệu đồng) chưa kể tiền làm thêm.

"Nhờ vậy, tôi có thể lo cho cuộc sống của mình, gửi về cho mẹ, con gái đang học đại học ở Việt Nam… Dù chưa thành công nhưng so với trước đây, cuộc sống hiện tại của tôi tốt hơn rất nhiều.

Tôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc, được chồng yêu thương, tôn trọng. Tôi vượt qua nỗi đau tinh thần, hướng đến cuộc sống mới vui vẻ, thoải mái hơn”, chị Liên bộc bạch.

Ảnh: NVCC