Bà N.T.T, thủ khoa ngành Giáo dục tiểu học năm 2025 (từng đạt giải Học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn cấp THPT) phản ánh, bản thân đáp ứng đủ điều kiện để được xét tuyển viên chức theo nghị định 179/2024.

Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các địa phương chỉ tuyển viên chức theo Nghị định số 179/2024 đối với giáo viên cấp THPT, thậm chí có nơi không tuyển dụng theo Nghị định. Một số nơi phản hồi là không có nhu cầu thu hút cho giáo viên cấp tiểu học.

Một số địa phương cho biết chưa có nhu cầu thu hút giáo viên tiểu học theo chính sách này, khiến bà N.T.T băn khoăn về cơ hội tuyển dụng.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định 179/2024 của Chính phủ về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng không quy định việc tuyển dụng mang tính đồng loạt.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương sẽ căn cứ vào định hướng phát triển ngành, lĩnh vực trọng tâm của từng giai đoạn để xác định nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thực hiện chính sách thu hút nhân tài, phù hợp với khả năng ngân sách và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Như vậy, việc giáo viên tiểu học có được tuyển dụng theo Nghị định 179 hay không không phụ thuộc vào quy định cứng của chính sách, mà do nhu cầu sử dụng viên chức của từng địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ.

Điều này cũng đồng nghĩa, dù đáp ứng tiêu chí “người có tài năng”, ứng viên vẫn cần theo dõi kế hoạch tuyển dụng cụ thể của từng địa phương để nắm bắt cơ hội phù hợp.