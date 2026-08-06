Ngày 6/8, Công an phường Bình Phước (TP Đồng Nai) tạm giữ Dương Đại Long (29 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và bạo hành trẻ em.

Đối tượng Dương Đại Long dùng cây gỗ đánh bé gái. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, tối 30/7, cháu L. (11 tuổi) được cậu ruột đưa đến Công an phường Bình Phước trình báo việc bị bạo hành trong thời gian dài.

Qua xác minh, công an xác định cháu L. là con riêng của chị L.T.M.L. (35 tuổi), người có quan hệ tình cảm với Dương Đại Long. Trong thời gian sống cùng mẹ con cháu L., Long nhiều lần dùng vũ lực đánh đập, gây thương tích cho bé gái.

Làm việc với cơ quan công an, Long khai thời gian gần đây giáo viên dạy thêm phản ánh cháu L. học lực sa sút nên thường xuyên kiểm tra việc học của cháu vào ban đêm. Trong quá trình này, Long nhiều lần tát, kéo tai và dùng vũ lực đánh đập bé gái.

Trong các ngày 27-29/7, Long liên tiếp kéo tai, tát vào mặt khiến bé gái khóc thét, có lần chảy máu mũi. Đỉnh điểm vào tối 29/7, người này không cho cháu đi tắm, bắt quỳ trong phòng ngủ rồi dùng thanh gỗ đánh liên tiếp vào chân và mông.

Khi nạn nhân khóc, Long dùng thanh gỗ dí sát miệng, ép phải im lặng rồi bắt quỳ úp mặt vào cửa đến khoảng 1h sáng hôm sau mới cho đi ngủ.

Cơ quan công an xác định, trong nhiều lần cháu L. bị bạo hành, mẹ của nạn nhân đều chứng kiến nhưng không can ngăn hay bảo vệ con. Tối 30/7, lợi dụng lúc được ra ngoài, cháu L. mượn điện thoại của người dân gọi cho cậu ruột cầu cứu rồi đến công an trình báo.

Hiện Công an phường Bình Phước đang củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.