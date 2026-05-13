Ngày 13/5, Công an xã Phú Hựu (Đồng Tháp) phối hợp Công an xã Đức Lộc (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ Đặng Viết Văn (46 tuổi, tạm trú TPHCM) để điều tra hành vi xâm phạm hài cốt.

Nghi phạm Đặng Viết Văn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, Văn sống như vợ chồng với một phụ nữ tại ấp Phú Mỹ khoảng 3 năm nay. Do nghi người này có tình cảm với người khác, đêm 11/5, Văn đã hành hung nạn nhân và đập phá 6 hũ cốt của gia đình người phụ nữ đang chuẩn bị đưa vào nhà mồ an táng. Gây án xong, Văn rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ đập phá hài cốt. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hựu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp và VKSND khu vực 8 khám nghiệm hiện trường, truy tìm nghi phạm.

Đến sáng 13/5, lực lượng công an phối hợp bắt giữ được Đặng Viết Văn tại xã Đức Lộc, tỉnh Tây Ninh và di lý về phục vụ công tác điều tra.