Ngày 2/4, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm trực tuyến, tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Thu Trang (40 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 20 năm tù về tội “giết người” và 10 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Phiên toà xét xử bị cáo Trang được diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Chụp màn hình

Theo cáo trạng, Trang và ông M.H.V (ngụ TPHCM) có quan hệ tình cảm từ khoảng năm 2022.

Đến cuối tháng 8/2024, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Cho rằng bị lừa dối tình cảm, đồng thời chịu áp lực kinh tế gia đình, Trang nảy sinh ý định sát hại ông V. rồi tự tử.

Trang lên Facebook mua 7 viên xyanua với giá 1,4 triệu đồng. Sau khi nhận, bị cáo thử độc bằng cách hòa một phần nhỏ vào nước cho mèo uống; thấy con vật chết ngay, Trang giữ lại số còn lại để sử dụng.

Ngày 20/10/2024, ông V. lái ô tô đến phòng trọ của Trang ở TPHCM, chở người tình về phường Cao Lãnh chơi. Chiều cùng ngày, trên đường quay lại TPHCM, Trang mua cà phê cho ông V. uống trên xe. Khi xe đến quốc lộ 30, đoạn qua xã Thanh Hưng (Đồng Tháp), lợi dụng lúc ông V. đang lái xe, Trang lén bỏ xyanua vào ly cà phê.

Uống khoảng 3 phút, ông V. có biểu hiện trúng độc, dừng xe mở cửa rồi gục xuống đường. Trang nhờ người dân hỗ trợ đưa ông V. lên xe, nói chở đi cấp cứu nhưng sau đó tiếp tục lái xe về TPHCM. Khi đến gần trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, Trang kiểm tra và phát hiện ông V. đã tử vong.

Trang lái xe về phòng trọ, phi tang số xyanua còn lại, rồi pha xyanua vào nước cam để tự tử nhưng chỉ bị ngất. Rạng sáng hôm sau, Trang lái xe lên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), chạy qua lại nhiều lần rồi điều khiển ô tô lao xuống vực nhằm tự tử, đồng thời dựng hiện trường giả tai nạn. Tuy nhiên, do túi khí bung, Trang chỉ bị thương nhẹ và được người dân đưa đi cấp cứu.

Bị cáo Trần Nguyễn Thu Trang khi làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, xác định nạn nhân đã tử vong trước khi vụ tai nạn xảy ra. Từ đó, cơ quan điều tra làm rõ đây là vụ án giết người, được dựng hiện trường giả.

Làm việc với công an, Trang thừa nhận hành vi đầu độc người tình bằng xyanua do ghen tuông.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có sự tính toán, chuẩn bị từ trước, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.