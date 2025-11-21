Liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức “Shark Thủy”, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup, Egame) và ông Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Egroup, Kế toán trưởng Egame) bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Đáng chú ý, chính giám đốc tài chính của Egroup là người chủ động tố cáo việc “Shark Thủy” đặt vấn đề với bà Tống Thị Kim Liên (Giám đốc Công ty Nhất Trần) để “chạy doanh thu ảo” cho Egroup. Theo cơ quan công an, đơn tố cáo của ông Phú đã giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ trong vụ án. Vì vậy, cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét giảm nhẹ cho ông Phú khi lượng hình.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy

Theo lời khai của ông Nguyễn Mạnh Phú, giữa năm 2016, ông Nguyễn Ngọc Thủy trao đổi với ông về việc muốn xây dựng hình ảnh Công ty Egroup có nhiều hoạt động kinh doanh, doanh thu lớn nhằm thu hút nhà đầu tư, đối tác mua cổ phần và phục vụ kế hoạch huy động vốn.

Vì vậy, thông qua quan hệ cá nhân, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã gặp và đề nghị bà Tống Thị Kim Liên – Giám đốc một đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại có doanh thu lớn tại TPHCM – hỗ trợ “chạy doanh thu khống” cho Egroup bằng hình thức mua thẻ cào.

Buổi gặp giữa “Shark Thủy” và bà Liên có sự tham dự của ông Phú. Tại đây, bà Liên đồng ý hỗ trợ với điều kiện ông Thủy phải chi “phí dịch vụ” bằng 2% tổng doanh thu khống hằng năm; khoản này không ghi nhận vào sổ sách và Egroup phải chịu các chi phí phát sinh kèm theo.

Theo tài liệu điều tra, giai đoạn 2016–2021, doanh thu bán lẻ thẻ điện thoại “khống” của Egroup lên tới hơn 2.327 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính các năm.

Theo thỏa thuận, sau mỗi lần tất toán hợp đồng khống, “Shark Thủy” phải chi cho bà Tống Thị Kim Liên hơn 46 tỷ đồng tiền “phí dịch vụ”. Tại cơ quan điều tra, ông Thủy khai việc “làm đẹp” báo cáo tài chính nhằm tạo hình ảnh Egroup có doanh thu lớn để thu hút nhà đầu tư.

Bà Tống Thị Kim Liên khai rằng từ khi Công ty Nhất Trần được thành lập vào tháng 1/2014 đến nay, dù doanh nghiệp nhiều lần thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện pháp luật, nhưng bà là người trực tiếp bỏ vốn thành lập và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Những người đứng tên cổ đông sáng lập và người đại diện pháp luật của Công ty Nhất Trần thực chất chỉ đứng tên hộ cho bà Liên. Để thuận tiện trong giao dịch và đảm bảo căn cứ pháp lý, bà Liên chỉ đạo em ruột là ông Tống Xuân Thanh (Giám đốc Công ty Nhất Trần) ký quyết định bổ nhiệm bị can làm giám đốc điều hành công ty.

Ngoài Nhất Trần, bà Tống Thị Kim Liên còn thành lập Công ty CP Mobilenet Security và Công ty TNHH Phú Lê Huy. Năm 2016, thông qua quan hệ cá nhân, ông Nguyễn Ngọc Thủy và ông Nguyễn Mạnh Phú đã gặp bà Liên để đề nghị Công ty Nhất Trần hỗ trợ “chạy dòng tiền”, nâng doanh thu khống cho Egroup lên hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Theo lời khai của ông Tống Xuân Thanh (Tổng giám đốc Công ty Nhất Trần), toàn bộ việc đặt hàng, ký kết, thực hiện hợp đồng, thanh toán và xuất hóa đơn GTGT đều là hoạt động kinh doanh thông thường, được ông thực hiện theo chỉ đạo của bà Liên.

Ông Thanh cho biết không biết thỏa thuận nhận phần trăm giữa bà Liên và “Shark Thủy” và cũng không hưởng bất kỳ lợi ích vật chất nào.