Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty CP Thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, có 29 người bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup, Công ty Egame) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, có 341 nhân viên kinh doanh đã huy động hơn 4.235 tỷ đồng từ 6.642 khách hàng.

Trong đó, giai đoạn từ năm 2021-2022, các nhân viên này biết rõ việc sử dụng tiền trái mục đích (sử dụng 70% nguồn tiền huy động được để trả nợ cho nhà đầu tư đến hạn thanh toán), nhưng vẫn huy động hơn 2.308 tỷ đồng từ 3.000 khách hàng.

Hành vi trên của 341 nhân viên kinh doanh sai phạm tương tự 23 nhóm trưởng đã bị khởi tố. Tuy nhiên, theo CQĐT, các đối tượng này đều là người làm công ăn lương, tiếp nhận chỉ đạo trực tiếp từ 23 bị can là quản lý kinh doanh và nhận chỉ đạo từ “Shark" Thủy để giúp ông Thủy thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích được nhận tiền thưởng hoa hồng môi giới.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: Bộ Công an

Giai đoạn đó, nhân viên kinh doanh không có lương cứng, chỉ được nhận tiền hoa hồng nếu khách ký hợp đồng. Tính đến ngày 15/10/2025, 341 nhân viên kinh doanh đã nộp khắc phục hơn 33 tỷ đồng trên tổng số hơn 77 tỷ đồng tiền hoa hồng môi giới mà họ đã nhận trong giai đoạn năm 2021-2022.

Vận dụng Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, CQĐT phân hóa hành vi của 341 nhân viên kinh doanh này và không xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ.

CQĐT xác định được 169 nhân viên kinh doanh khác đã cùng với 341 nhân viên kinh doanh trên huy động hơn 2.490 tỷ đồng từ 4.942 khách hàng.

Tuy nhiên, 169 cá nhân này đã nghỉ việc trước năm 2021 (trước khi thực hiện chủ trương huy động vốn của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước) nên không biết việc “Shark" Thủy sử dụng tiền trái mục đích đầu tư. Vì vậy CQĐT cho rằng, không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với 169 cá nhân kể trên.

Trách nhiệm của cơ quan chức năng

Liên quan đến trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (cũ) trong việc Công ty Egroup nâng khống vốn điều lệ, kết quả điều tra không có căn cứ xác định Sở KH&ĐT Hà Nội (cũ) biết việc Công ty Egroup nâng khống vốn điều lệ.

Mặt khác, từ năm 2014-2016, Sở này đã có các văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp; tổ chức và tiến hành kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp (UBND quận có trách nhiệm kiểm tra ít nhất 5% số lượng doanh nghiệp trên địa bàn). Vì vậy, không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

CQĐT đã có văn bản kiến nghị Sở Tài chính Hà Nội đôn đốc, chấn chỉnh Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp và UBND phường, xã xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đối với các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn và tăng vốn điều lệ bất thường.

Đối với những hành vi huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu và các hình thức liên quan khác: Ngoài hành vi huy động vốn bằng hình thức bán cổ phần Công ty Egroup, đến nay có 1.249 đơn tố cáo của các đối tượng về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức phát hành trái phiếu với số tiền 1.601,3 tỷ đồng; 1.102 đơn tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức hợp tác kinh doanh với số tiền 535,7 tỷ đồng; 309 đơn tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức Hợp đồng tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh với số tiền 101,6 tỷ đồng; 619 đơn tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thu học phí với số tiền 29,8 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định tách hành vi để tiếp tục điều tra, làm rõ sau.