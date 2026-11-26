Sáng 24-11, Trung tâm Triển lãm quy hoạch TPHCM tại khu đô thị Thủ Thiêm (phường An Khánh) đón hàng trăm người dân đến tham quan, tìm hiểu định hướng phát triển thành phố trong 100 năm tới.

Triển lãm không chỉ thu hút người dân TPHCM mà còn đón nhiều khách tham quan từ các tỉnh, thành khác. Nhiều người bày tỏ sự quan tâm, mong muốn tìm hiểu kỹ hơn về quy hoạch với tầm nhìn 100 năm, định hướng phát triển thành phố theo mô hình đa cực, đa trung tâm, hướng tới xây dựng đô thị toàn cầu hiện đại, thông minh và đáng sống.

Từ Hà Nội vào TPHCM tham quan triển lãm quy hoạch, chị Thanh Tuyền, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, cho biết bản thân rất hào hứng và dễ hình dung về tầm nhìn phát triển thành phố trong 100 năm tới nhờ kiến thức chuyên môn. Theo chị, nếu được triển khai đúng định hướng, quy hoạch sẽ tạo nên diện mạo đô thị đẹp mắt, bài bản và đồng bộ. Chị cũng đánh giá cao hướng phát triển kinh tế khác biệt, chú trọng khai thác lợi thế kinh tế biển của TPHCM.

Thông qua các công nghệ trình chiếu hiện đại, người dân có thể quan sát toàn cảnh bản đồ quy hoạch TPHCM từ trên cao, qua đó dễ dàng hình dung và hiểu rõ hơn về định hướng phát triển thành phố trong 100 năm tới.

Là người yêu thích kiến trúc, anh Khánh An (ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM) cho biết đã chú ý đến công trình từ khi mới khởi công và tò mò về diện mạo nơi đây sau thời gian dài chậm tiến độ. Khi hay tin công trình khai trương, anh tìm đến tham quan, chiêm ngưỡng kiến trúc hiện đại và tìm hiểu quy hoạch TPHCM với tầm nhìn 100 năm.

Ngoài không gian trưng bày quy hoạch TPHCM 100 năm, tầng 1 trình chiếu 26 bản vẽ, sơ đồ và hình ảnh quy hoạch tổng thể; tầng 2 giới thiệu lịch sử phát triển đô thị, bản đồ quy hoạch các địa phương và nghị quyết của Bộ Chính trị. Tầng 3 bố trí khu vực tương tác, tra cứu thông tin về 168 đơn vị hành chính và các dự án tiêu biểu.

Trong dịp lễ 24/11, nhiều người dân lựa chọn đến Trung tâm Triển lãm quy hoạch TPHCM tại khu đô thị Thủ Thiêm để tìm hiểu định hướng phát triển thành phố trong tương lai, đồng thời khám phá quá trình hình thành và phát triển TPHCM qua các thời kỳ.

Chị Nguyễn Thị Kim Phụng và gia đình cho biết đến triển lãm sau khi đọc tin công trình vừa khai trương. Là người sinh sống và làm việc tại TPHCM, chị mong muốn tìm hiểu quy hoạch 100 năm để thấy rõ hơn định hướng phát triển thành phố. Chị kỳ vọng những đổi thay hiện nay sẽ tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, mang lại nhiều lợi ích và dịch vụ tốt hơn cho người dân trong tương lai.

Triển lãm Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm mở cửa phục vụ người dân trong 1 tháng kể từ ngày 23/11.

Trung tâm Triển lãm quy hoạch TPHCM có quy mô 5 tầng, cao hơn 30m, tọa lạc tại vị trí đắc địa hướng ra sông Sài Gòn. Công trình góp phần hoàn thiện cảnh quan đô thị hiện đại, kết nối trực tiếp với Quảng trường Trung tâm và các trục đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm.