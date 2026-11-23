Quy hoạch tổng thể TPHCM đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm định hướng phát triển thành phố theo mô hình đa cực, đa trung tâm, hướng tới đô thị toàn cầu hiện đại, thông minh và đáng sống.

Ngày 30/10, HĐND TPHCM thông qua Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, định hình chiến lược phát triển mới sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với quy mô hơn 6.772km², quy hoạch tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm, kết nối các vùng kinh tế, tài chính, công nghiệp, logistics và đô thị vệ tinh, mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng tầm vị thế thành phố trong khu vực và quốc tế.

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Quy hoạch TPHCM tầm nhìn 100 năm: Tăng trưởng gắn với nâng cao khả năng chống chịu Quy hoạch tổng thể TPHCM tầm nhìn 100 năm đặt mục tiêu phát triển song hành với bảo vệ hệ sinh thái, tăng khả năng chống chịu; xác lập khung xanh - xanh dương và các giới hạn sinh thái, bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ...