Theo nhiều nghiên cứu, thế hệ trẻ tại các đô thị lớn ngày nay đối mặt với áp lực kép: chi phí sinh hoạt tăng nhanh trong khi nhịp sống ngày càng gấp gáp, ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân trở nên mờ nhạt. Điều đó khiến nhu cầu nhà ở không còn dừng ở việc “đủ chỗ ở”, mà phải trở thành không gian giúp cân bằng thể chất, tinh thần và các mối quan hệ xã hội.

Ảnh: Quỳnh Trần

Với Gen Z và Millennials, một không gian sống lý tưởng trước hết cần linh hoạt. Sự phổ biến của mô hình làm việc hybrid, freelance hay kinh doanh cá nhân khiến căn nhà không chỉ là nơi nghỉ ngơi, mà còn phải đáp ứng nhu cầu làm việc tại chỗ. Không gian đủ yên tĩnh, tiện nghi và có khả năng thích ứng với nhiều mục đích sử dụng trở thành tiêu chí quan trọng.

Bên cạnh đó, chất lượng môi trường sống được đặt lên hàng đầu. Theo CBRE, người trẻ sẵn sàng chấp nhận dịch chuyển ra khỏi trung tâm nếu đổi lại là không gian sống xanh hơn, ít ô nhiễm hơn và có nhiều khu vực sinh hoạt ngoài trời. Công viên, đường dạo bộ, tiện ích thể thao không còn là “điểm cộng”, mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu.

Một yếu tố khác ngày càng được coi trọng là cộng đồng cư dân. Thế hệ trẻ có xu hướng tìm kiếm môi trường sống nơi họ có thể kết nối với những người có lối sống và giá trị tương đồng, thay vì chỉ đơn thuần sống cạnh nhau. Không gian sinh hoạt chung, hoạt động cộng đồng và các tiện ích dùng chung giúp hình thành cảm giác gắn kết – điều vốn hiếm hoi trong các khu nhà ở truyền thống.

Cuối cùng, bài toán khả năng chi trả và bền vững tài chính vẫn là yếu tố mang tính quyết định. Người trẻ ngày nay thận trọng hơn trong các quyết định tài chính dài hạn. Họ ưu tiên những lựa chọn nhà ở có mức giá hợp lý, lộ trình thanh toán linh hoạt và giá trị sử dụng thực trong nhiều năm, thay vì chạy theo vị trí trung tâm với chi phí vượt quá khả năng.

Ảnh: Thắng Lợi Group

Trong bức tranh phát triển các khu đô thị vệ tinh phía Tây TP.HCM, The Win City là một dự án đáng chú ý nhờ vị trí tại trục Trần Văn Giàu nối dài, khu vực đang được hưởng lợi trực tiếp từ quá trình mở rộng hạ tầng liên vùng. Theo quy hoạch giao thông, tuyến Vành đai 3 cùng các cao tốc hướng tâm như TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận hay Bến Lức - Long Thành sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ khu Tây vào trung tâm TP.HCM và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam. Sự cải thiện về kết nối giúp khu vực này từng bước thoát khỏi hình ảnh “vùng ven xa trung tâm”, chuyển sang vai trò mới trong cấu trúc đô thị mở rộng của thành phố.

Từ góc độ quy hoạch, The Win City được phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp, hướng tới việc đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cơ bản trong cùng một không gian sống. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng của người trẻ và gia đình trẻ - những nhóm cư dân ưu tiên sự tiện lợi, khả năng tiếp cận dịch vụ nhanh chóng và môi trường sống có tính cộng đồng cao. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào khu vực trung tâm, cư dân có thể tận dụng hệ thống tiện ích nội khu để làm việc, rèn luyện sức khỏe và giải trí, qua đó hình thành một nhịp sống cân bằng hơn giữa công việc và đời sống cá nhân.

Tổng hòa các yếu tố trên cho thấy, không gian sống đô thị hiện đại đối với người trẻ không còn là “điểm dừng”, mà là nền tảng cho phong cách sống dài hạn. Đây cũng chính là bối cảnh dẫn tới sự trỗi dậy của các đô thị vệ tinh và những mô hình khu dân cư tích hợp - nơi an cư gắn liền với tận hưởng và phát triển bền vững.

Bích Đào