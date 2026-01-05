Hội thi Hoa hậu Bò sữa 2026 sẽ diễn ra trong 02 ngày (02 - 03/01/2026) tại Sân Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La.

Ra đời từ năm 2004, Hội thi đã được tổ chức 17 lần, trở thành một nét sinh hoạt văn hóa - nghề nghiệp đặc trưng của thảo nguyên. Sau giai đoạn gián đoạn do dịch bệnh, hội thi trở lại vào năm 2023 và sẽ chính thức tái xuất vào tháng 01/2026, đánh dấu một diện mạo mới, quy mô bài bản hơn, mở rộng hơn và gắn kết chặt chẽ hơn với du lịch trải nghiệm.

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đưa di sản nông nghiệp vào trải nghiệm hiện đại, thu hút giới trẻ bằng sự thú vị của “văn hóa bò sữa”.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, các bạn trẻ sẽ tìm thấy một cách kết nối rất khác: ngồi nghe nông dân kể chuyện nuôi bò, theo chân họ đi chăm đàn từ sáng sớm, hay lặng yên quan sát sự nghiêm túc và tự hào trước giờ thi. Ở đó, “Hoa hậu” không chỉ là danh hiệu, mà là kết quả của nhiều năm chăm sóc, chọn giống, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật và khoa học chăn nuôi.

Phụ huynh và các em nhỏ hào hứng với hoạt động cho bò ăn cỏ tại Hội thi.

Bên cạnh phần thi chính - nơi những cô bò ưu tú nhất được chấm điểm dựa trên ngoại hình, sức khỏe và sản lượng sữa, sự kiện Hội thi còn mở ra một không gian lễ hội đúng nghĩa cho du khách.

Lần đầu tiên, Hội thi được tổ chức với sự phối hợp chính thức giữa Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Creamery) và chính quyền địa phương, mang đến cách làm chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản. MCC không chỉ đóng vai trò tổ chức, mà còn trực tiếp tham gia vào chuyên môn kỹ thuật, xây dựng tiêu chuẩn, ban giám khảo và định hướng truyền thông, đảm bảo hội thi vừa giàu bản sắc, vừa chuẩn mực về chuyên môn.

Điểm nhấn khiến người trẻ tò mò và ở lại lâu hơn chính là chuỗi hoạt động bên lề: không gian tái hiện “Nông trường Mộc Châu xưa”, triển lãm ảnh, các gian hàng sữa và nông sản địa phương, khu giới thiệu sản phẩm OCOP, cùng các hoạt động cộng đồng như chương trình nghệ thuật “Tiếng hát người chăn nuôi”, cuộc thi sáng tác video “Thảo Nguyên - Câu chuyện tôi kể” hay sân chơi “Rung chuông vàng - Mộc Châu, miền đất diệu kỳ” dành cho học sinh.

Mộc Châu Creamery truyền cảm hứng giúp người trẻ hiểu, trân trọng và đồng hành cùng giá trị nông nghiệp Việt.

Mộc Châu Creamery đã tạo điều kiện để cuộc gặp gỡ giữa truyền thống và thế hệ trẻ diễn ra một cách tự nhiên: không làm màu, không sắp đặt. Di sản nông nghiệp được mở ra đúng như nó vốn có, chân thật và giàu bản sắc. Chính sự chân thật ấy lại khiến người trẻ cảm được nhiều nhất: cảm được nỗi vất vả trong từng ca vắt sữa, cảm được niềm vui của nông dân khi bò đạt chuẩn, và cảm được tinh thần gìn giữ nghề qua nhiều thế hệ.

Khi bước ra khỏi thảo nguyên, nhiều bạn trẻ mang theo không chỉ những câu chuyện thú vị, mà cả sự trân trọng dành cho nền nông nghiệp Việt Nam, nơi giá trị được tạo ra bằng đôi bàn tay và tấm lòng. Họ góp phần kể lại di sản Mộc Châu theo cách mới, gần gũi và chân thành hơn; không ồn ào, mà sâu sắc.

Và khi người trẻ lựa chọn quay về với những giá trị nguyên bản, di sản Mộc Châu tiếp tục được lan toả.

