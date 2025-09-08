Clip trình báo vụ trộm 30 cây vàng ở TPHCM:

Liên quan đến vụ việc một người đàn ông ở TPHCM đến cơ quan công an trình báo mình bị mất trộm gần 30 cây vàng khi ngủ trên ôtô qua đêm, Công an phường Phú Lợi đang phối hợp với các đơn vị khẩn trương thu thập chứng cứ để xác minh, làm rõ.

Hình ảnh người đàn ông đi lại xe ô tô. Ảnh cắt từ clip.

Đáng chú ý, người trình báo bị mất số tài sản lớn nói trên là võ sĩ Huỳnh Văn Dũng (SN 1988, quê tỉnh Đắk Lắk), ngụ tại phường Phú Lợi, TPHCM.

Võ sĩ Huỳnh Văn Dũng từng là cái tên nổi tiếng trong làng võ thuật Việt Nam. Từ năm 2010 đến năm 2016, võ sĩ này 7 lần liên tiếp giành HCV toàn quốc môn kickboxing, Huy chương đồng SEA Games 27, Huy chương Bạc giải Muay Kingcup tại Thái Lan. Với những thành tích này, anh từng được đặt biệt danh là "Vua Kickboxing Việt Nam".

Sau khi giải nghệ, võ sĩ Huỳnh Văn Dũng mở phòng tập Gym kèm Muay tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ, thu hút đông đảo học viên đăng ký tham gia tập luyện.

Võ sĩ Huỳnh Văn Dũng tại phòng tập.

Như đã thông tin, vào ngày 7/9, một người đàn ông (xác định là võ sĩ Huỳnh Văn Dũng) đến Công an phường Phú Lợi trình báo bị trộm lấy mất gần 30 cây vàng khi ngủ trên xe ô tô.

Theo trình báo của võ sĩ này, vào khuya 6/9, anh điều khiển xe ô tô bán tải chở một người bạn về nhà tại đường Đại lộ Bình Dương (phường Phú Lợi).

Sau khi người bạn này vào nhà, anh đậu ô tô trên vỉa hè rồi mở cửa xe phía bên phụ để ngủ lại trên xe.

Đến sáng hôm sau, anh kiểm tra lại tư trang thì phát hiện bị mất một số lượng lớn trang sức bằng vàng như dây chuyền, lắc tay, nhẫn… cùng một điện thoại di động. Tổng số vàng bị mất theo trình báo là khoảng gần 30 cây vàng.

Sau đó, anh xin trích xuất camera an ninh gần chỗ đậu xe thì thấy xuất hiện một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tiến lại và đi vào trong xe. Anh nghi ngờ người này là thủ phạm nên trình báo cơ quan công an.