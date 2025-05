Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã huy động 250 cán bộ, chiến sĩ để truy bắt đối tượng Tòng Văn Vương (20 tuổi, trú tại bản Ten, xã Pi Tong, huyện Mường La), nghi phạm giết người.

Theo cơ quan công an, trước đó, 19h30 phút ngày 16/5, khi bị phát hiện đang sử dụng ma túy, Vương đã manh động dùng dao nhọn đâm anh Lò Văn Tấn (41 tuổi), là Tổ trưởng Tổ tham gia đảm bảo An ninh trật tự Tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong tử vong. Sau khi gây án, Vương lẩn trốn vào khu vực bìa rừng và đe dọa tự sát khi bị bao vây.

Cảnh sát vây bắt nghi phạm giết người.

Sau sự việc, nhiều bạn đọc quan tâm, trường hợp anh Tấn, Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự tử vong khi bắt tội phạm ma túy, không thuộc lực lượng vũ trang nhưng hy sinh khi tham gia đấu tranh chống tội phạm, liệu có được hưởng chế độ đãi ngộ?

Trả lời vấn đề này, luật sư Lê Văn Kiên - Trưởng văn phòng Luật sư Ánh sáng công lý cho biết, nhiệm vụ của thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 như sau:

Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự quản lý, điều hành hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Công an cấp xã về hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự;

Mức hỗ trợ, bồi dưỡng được quy định như sau: Khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện được hưởng bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân;

Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động được hưởng mức tiền bồi dưỡng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

Khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách thì được cơ quan điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ ăn, nghỉ trong thời gian làm nhiệm vụ.

Về chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng này bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Điều 24 của Luật cũng quy định rõ: Người đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Người chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động; nếu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí.

Người tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình bắt giữ tội phạm ma túy mà hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, thì vẫn có thể được xem xét hưởng chế độ như liệt sĩ, tùy thuộc vào hoàn cảnh và tính chất sự việc, hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.