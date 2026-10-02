Chưa vội nâng cấp lên iPhone 18 Pro Max, nhiều người dùng tại Việt Nam muốn chờ trải nghiệm iPhone Duo rồi mới quyết định lựa chọn mua iPhone mới nào của Apple.

Hai phiên bản iPhone mới nhất của Apple là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã được bán tại Việt Nam từ ngày 18/9 vừa qua.

Đáng chú ý, đại đa số người dùng Việt đều chọn phiên bản iPhone 18 Pro max màu đỏ Burgundy và xanh Băng Thanh là chính, điều này khiến cho bộ đôi sản phẩm này rơi vào tình trạng khan hàng.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max màu khác, hàng vẫn trong tình trạng đủ đáp ứng nhu cầu cho người mua.

Người dùng sẵn sàng bỏ tiền mua iPhone Duo cho dù mức giá là khá cao. Ảnh chụp màn hình

Trước sức mua và sự phân bổ không đồng đều các sản phẩm iPhone mới của Apple như trên, nhiều chuyên gia nhận định người dùng Việt đang có sự lưỡng lự.

Theo họ, có vẻ như người dùng đang muốn chờ để trải nghiệm iPhone Duo, trước khi quyết định xuống tiền mua iPhone 18 Pro Max hay không.

Theo anh Quân Huỳnh, chủ cửa hàng chuyên bán các sản phẩm Apple và thiết bị công nghệ Huỳnh Nguyên Store, nhìn vào lượng tiêu thụ của iPhone 18 Pro Max có thể thấy người dùng đang có xu hướng chờ iPhone Duo.

Bởi thực tế, iPhone 18 Pro Max không có nhiều nâng cấp đáng kể so với iPhone 17 Pro Max, ngoại trừ màu mới và camera khẩu độ biến thiên, nên người dùng không vội gì trong việc bắt buộc phải nâng cấp cả.

Trong khi đó, iPhone Duo lại là một câu chuyện khác, đây là điện thoại gập đầu tiên của Apple, nó gợi lên sự tò mò của những người đam mê dùng điện thoại iPhone, đặc biệt là với tỉ lệ màn hình hoàn toàn mới.

Anh Quân Huỳnh cho biết, khi người dùng đã chán với các thiết kế cũ kỹ, giờ đây Apple lại đưa ra một thiết kế mới khiến người ta muốn được trải nghiệm sản phẩm giống như lần đầu họ ra mắt iPhone 2G.

Và tất nhiên họ không ngại việc giá sản phẩm quá cao, sẵn sàng bỏ tiền ra mua để khám phá chiếc iPhone gập mới này.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Tuấn Thanh, chủ cửa hàng Thanh Store, chuyên kinh doanh điện thoại iPhone và thiết bị của Apple tại TPHCM, cũng cho biết theo ghi nhận từ việc mở bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, cho thấy nhiều người dùng vẫn đang chờ iPhone Duo.

Theo anh Tuấn Thanh, chiếc iPhone gập mới của Apple là một phiên bản hoàn toàn khác biệt so với các dòng iPhone trước đây, nên sẽ được rất nhiều người chờ đợi.

Đáng chú ý, không chỉ các tín đồ Apple mà cả những người đang dùng điện thoại gập của Samsung cũng sẽ quan tâm đến sản phẩm này. Kọ muốn biết liệu chiếc điện thoại gập iPhone Duo có tạo nên khác biệt và sử dụng tốt hơn không.

Và vì tò mò nên nhiều người sẽ chờ trải nghiệm iPhone Duo rồi mới nghĩ đến câu chuyện có nên nâng cấp lên iPhone 18 Pro Max.

Tuy nhiên, với mức “giá không rẻ” của chiếc iPhone gập mới này cũng sẽ khiến không phải ai cũng có khả năng mua nó.

Anh Nguyễn Việt Hoàng, một tín đồ iPhone cũng chia sẻ, anh chưa vội nâng cấp chiếc iPhone 17 Pro Max của mình lên iPhone 18 Pro Max vì muốn chờ iPhone Duo.

“Tôi muốn trải nghiệm xem liệu iPhone Duo có tạo ra sự khác biệt lớn nào so với các điện thoại gập khác trên thị trường hiện nay hay không. Nếu nó gây ấn tượng tôi sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua, bởi bao lâu nay thiết kế iPhone của Apple đang ngày càng trở nên nhàm chán, không còn thu hút được những người yêu thích iPhone như trước đây nữa”, anh Hoàng nói.

Các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple tại Việt Nam sẽ bắt đầu cho đặt hàng iPhone Duo từ ngày 16/10 và thời gian dự kiến giao đến tay khách hàng là 23/10.