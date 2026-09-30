iPhone Duo tạo ấn tượng mạnh trong những ngày đầu

Thật khó để phủ nhận sức hấp dẫn của một sản phẩm thế hệ đầu tiên được chờ đợi trong nhiều năm, đặc biệt khi nó xuất hiện sau một thời gian dài smartphone gần như không có nhiều thay đổi về thiết kế. Và lần này, đó chính là iPhone Duo.

Nhiều người háo hức muốn trải nghiệm iPhone Duo. Ảnh: PhoneArena

Những phản ứng ban đầu dành cho iPhone Duo nhìn chung rất tích cực. Người dùng đặc biệt ấn tượng với mức độ chăm chút của Apple dành cho thiết bị, từ hiệu ứng chuyển động khi mở máy, màn hình gần như không để lại nếp gấp cho đến hệ thống thao tác đa nhiệm được thiết kế khá tinh tế.

Nhiều người háo hức muốn trải nghiệm iPhone Duo. Tuy nhiên, sau gần 8 thế hệ điện thoại gập, sự hào hứng hiện tại phần lớn chỉ là “thời kỳ trăng mật” và có thể nhanh chóng phai nhạt.

Lý do rất đơn giản: iPhone Duo về bản chất vẫn là một chiếc điện thoại gập, giống như những sản phẩm khác trên thị trường.

Nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cho rằng, iPhone Duo có thể biến điện thoại gập thành một thiết bị phổ biến và trở thành chuẩn mực mới. Nhưng có một số lý do đáng để xem xét.

Người dùng thực sự có cần điện thoại gập?

Có nhiều nguyên nhân khiến điện thoại gập chưa thể thoát khỏi vị thế sản phẩm ngách trong suốt khoảng 8 năm qua. Và vấn đề không nằm ở việc chúng thiếu logo Apple.

Ở cấp độ cơ bản nhất, điện thoại gập khó trở nên phổ biến bởi chúng bổ sung thêm một bước thao tác vào một thiết bị vốn được thiết kế để tối đa hóa sự tiện lợi.

Muốn đánh giá cơ hội thành công của iPhone Duo, trước hết cần nhìn vào cách mọi người thực sự sử dụng smartphone và xem thiết kế màn hình gập có mang lại lợi ích đủ lớn hay không.

Đây chính là điểm mâu thuẫn cốt lõi.

Người dùng mở khóa điện thoại trung bình hơn 100 lần mỗi ngày. Con số này cho thấy smartphone phải được tối ưu cho những tương tác cực kỳ nhanh và đơn giản.

Nhưng hãy thử tưởng tượng bạn phải mở điện thoại ra hàng trăm lần mỗi ngày chỉ để kiểm tra một thông báo, trả lời tin nhắn hoặc xem nhanh mạng xã hội.

Với nhiều người, điều đó không có gì thú vị. Ngược lại, nó có vẻ mệt mỏi và không thực sự cần thiết.

Smartphone gập gặp bất tiện khi dùng 1 tay, iPhone Duo cũng không ngoại lệ. Ảnh: Tom's Guide

Đúng là màn hình lớn hơn có thể giúp trải nghiệm trên một số ứng dụng trở nên tốt hơn. Nhưng khi smartphone được sử dụng cho hàng trăm thao tác nhỏ mỗi ngày, tiêu chí quan trọng không còn chỉ là “tốt hơn”, mà phải là nhanh hơn và thuận tiện hơn.

Ngay cả cách Apple quảng bá iPhone Duo cũng chưa thực sự cho thấy thiết bị cải thiện những tương tác quan trọng nhất trong cuộc sống hằng ngày.

Apple tập trung vào việc cho thấy ứng dụng Netflix trông ấn tượng như thế nào trên màn hình lớn của iPhone Duo. Nhưng có bao nhiêu người thực sự thường xuyên xem Netflix trên điện thoại?

Sẽ không nhiều người muốn cầm điện thoại trên tay suốt một tiếng rưỡi để xem trọn một bộ phim, hay thậm chí 30 phút cho một tập phim truyền hình.

Màn hình lớn rõ ràng có giá trị trong một số tình huống, nhưng điều đó không đồng nghĩa người dùng sẽ muốn đánh đổi sự tiện lợi của smartphone truyền thống để có được màn hình lớn hơn.

Quy luật “30/70” của điện thoại gập

Một số nghiên cứu ban đầu, được thực hiện khi điện thoại gập mới xuất hiện, cho thấy người dùng chỉ sử dụng màn hình chính khoảng 30% thời gian.

Nếu con số này phản ánh đúng hành vi người dùng, nó lại càng củng cố lập luận rằng phần lớn tương tác trên smartphone thực chất chỉ là những thao tác nhanh, kiểm tra thông tin và sử dụng mạng xã hội.

Smartphone hiện đại đã tiến hóa thành một kiểu thiết kế rất đặc trưng với kích thước và tỷ lệ khá cụ thể. Phần lớn điện thoại ngày nay đều có hình chữ nhật tương đối hẹp, trọng lượng nằm trong một khoảng nhất định.

Đây không phải sự trùng hợp.

Kích thước đó là kết quả của sự cân bằng giữa khả năng bỏ điện thoại vào túi, cách thiết bị nằm trong lòng bàn tay và mức độ thoải mái khi sử dụng bằng một tay.

(Video trên tay iPhone Duo. Nguồn: The Verge)

Đó cũng là lý do chúng ta không thấy nhiều smartphone có hình dạng hoàn toàn khác biệt. Về mặt thực tế, việc thay đổi hình dáng cơ bản của điện thoại không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích đủ lớn để bù đắp những bất tiện phát sinh.

iPhone Duo khó thất bại?

Điều này không có nghĩa iPhone Duo sẽ thất bại hoàn toàn.

Chắc chắn có những người thường xuyên xem rất nhiều video trên smartphone. Một số người khác thực sự cần màn hình lớn hơn nhưng vẫn muốn mang theo thiết bị trong túi.

Với nhóm khách hàng này, việc bỏ ra khoảng 2.000 USD cho một chiếc điện thoại như iPhone Duo có thể hoàn toàn hợp lý.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ họ có thể không phải số đông.

Trong 7 năm qua, điện thoại gập vẫn chủ yếu phục vụ một nhóm người dùng tương đối nhỏ. Sự xuất hiện của Apple có thể giúp phân khúc này được chú ý hơn, nhưng không nhất thiết thay đổi hoàn toàn nhu cầu sử dụng smartphone của đại đa số người dùng.

iPhone Duo có thiết kế rộng hơn và thấp hơn so với iPhone thông thường. Khi đóng lại, thiết bị có thể tạo cảm giác hơi quá rộng, khiến một số thao tác trở nên kém thuận tiện hơn.

Và giống như những mẫu điện thoại gập khác, việc phải mở thiết bị nhiều lần trong ngày cũng có thể trở thành một bất tiện đáng kể.

Sự mới lạ của kiểu dáng, cộng với sức hút từ chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, chắc chắn có thể tạo ra một làn sóng quan tâm rất lớn.

Nhưng sự mới lạ không phải là thứ có thể duy trì sức nóng mãi mãi.

iPhone Duo có thể mở ra một chương mới cho Apple và giúp điện thoại gập tiếp cận thêm nhiều người dùng.

Tuy nhiên, để trở thành một chuẩn mực mới, sản phẩm không chỉ cần đẹp, khác biệt và gây phấn khích.

Nó còn phải chứng minh rằng những lợi ích của màn hình gập đủ lớn để người dùng chấp nhận đánh đổi sự đơn giản và tiện lợi vốn đã trở thành nền tảng của smartphone hiện đại.

Đó mới là bài toán khó nhất mà iPhone Duo phải đối mặt sau khi thời kỳ “trăng mật” kết thúc.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)