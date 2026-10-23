Từ 8h00 sáng ngày 23/10, các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple tại Việt Nam đã giao những chiếc iPhone Duo đầu tiên đến tay khách hàng.
Tại TopZone (Thế Giới Di Động), 200 khách hàng VIP đã có mặt từ sáng sớm tại của hàng số 181 Hàm Nghi để chờ đợi nhận những chiếc iPhone Duo đã đặt mua. Ai cũng mong sớm được sở hữu chiếc điện thoại gập đầu tiên này của Apple.
Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc hệ thống bán lẻ Điện Máy Xanh, iPhone Duo là một sự thay đổi lịch sử tiếp theo của Apple kể từ thời iPhone đầu tiên ra mắt, đến iPhone X với Face ID và giờ đây là dòng điện thoại gập hoàn toàn mới. Nó thật sự ấn tượng. Ông cho rằng thị trường điện thoại gập sẽ có sự thay đổi theo chiều hướng tăng trưởng tốt trong thời gian tới.
Ông Hiểu Em chia sẻ, trong ngày hôm nay sẽ có 1.800 chiếc iPhone Duo được giao đến tay khách hàng đã đặt trước tại các cửa hàng trên toàn bộ hệ thống và máy sẽ tiếp tục được giao trong thời gian tới khi có hàng về.
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Minh Tuấn, người sáng lập hệ thống cửa hàng Minh Tuấn Mobile cũng cho biết, thiết kế mới này của Apple được xem là một bước ngoặt lịch sử cho dòng iPhone của hãng. Điều rất đáng mừng là chiếc điện thoại gập này được rất nhiều khách hàng đón nhận, khi mở hộp họ đều rất ngạc nhiên, thích thú khi nhìn thấy máy.
Trong khi đó, sự kiện mở bán của hệ thống Di Động Việt gây chú ý với sự xuất hiện của hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân, cả hai đều tới đây với mục đích được sở hữu và trải nghiệm sớm dòng iPhone mới của Apple.
Từ hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân, đến diễn viên điện ảnh POM và nhiều khách hàng đầu tiên sở hữu iPhone Duo sáng nay đa phần đều cho biết, họ là “tín đồ” của Apple và đây là sản phẩm mới nên mua về trải nghiệm là chính. Họ mong muốn sẽ có một trải nghiệm như ý, khi sử dụng nó trong thời gian lâu dài.
Về mức giá cao của sản phẩm này, đa số những người vừa sở hữu iPhone Duo đều trả lời đây không phải là vấn đề chính để họ quan tâm.