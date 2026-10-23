Từ hoa hậu, diễn viên điện ảnh đến các khách hàng mua iPhone Duo tại các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple đều cho biết, họ mua iPhone Duo với mong muốn được trải nghiệm là chính.

Từ 8h00 sáng ngày 23/10, các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple tại Việt Nam đã giao những chiếc iPhone Duo đầu tiên đến tay khách hàng.

Đúng 8h00 sáng 23/10, tại TopZone 181 Hàm Nghi, hai lãnh đạo cao cấp của hệ thống là ông Đoàn Văn Hiểu Em và Phùng Ngọc Tuyên tiến hành làm thủ tục mở bán iPhone Duo. Ảnh: Lê Mỹ

Tại TopZone (Thế Giới Di Động), 200 khách hàng VIP đã có mặt từ sáng sớm tại của hàng số 181 Hàm Nghi để chờ đợi nhận những chiếc iPhone Duo đã đặt mua. Ai cũng mong sớm được sở hữu chiếc điện thoại gập đầu tiên này của Apple.

Rất nhiều khách hàng đã nhận iPhone Duo tại hệ thống Top Zone sáng nay. Ảnh: Lê Mỹ

Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc hệ thống bán lẻ Điện Máy Xanh, iPhone Duo là một sự thay đổi lịch sử tiếp theo của Apple kể từ thời iPhone đầu tiên ra mắt, đến iPhone X với Face ID và giờ đây là dòng điện thoại gập hoàn toàn mới. Nó thật sự ấn tượng. Ông cho rằng thị trường điện thoại gập sẽ có sự thay đổi theo chiều hướng tăng trưởng tốt trong thời gian tới.

Anh Tuấn, một khách hàng nhận máy tại TopZone cho biết, anh mua với mong muốn được trải nghiệm một sản phẩm mới hoàn hảo của Apple. Ảnh: Lê Mỹ

Ông Hiểu Em chia sẻ, trong ngày hôm nay sẽ có 1.800 chiếc iPhone Duo được giao đến tay khách hàng đã đặt trước tại các cửa hàng trên toàn bộ hệ thống và máy sẽ tiếp tục được giao trong thời gian tới khi có hàng về.

Chị Thi mua hàng tại TopZone chia sẻ, đây là sản phẩm mới của Apple nên chị mua để trải nghiệm và kỳ vọng nó sẽ giúp được mình trong công việc. Ảnh: Lê Mỹ

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Minh Tuấn, người sáng lập hệ thống cửa hàng Minh Tuấn Mobile cũng cho biết, thiết kế mới này của Apple được xem là một bước ngoặt lịch sử cho dòng iPhone của hãng. Điều rất đáng mừng là chiếc điện thoại gập này được rất nhiều khách hàng đón nhận, khi mở hộp họ đều rất ngạc nhiên, thích thú khi nhìn thấy máy.

Rất đông khách hàng sáng nay đã đến nhận máy tại hệ thống Minh Tuấn Mobile. Ảnh: Lê Mỹ

Chị Hà Phương là một trong những khách hàng đầu tiên nhận máy tại hệ thống này, chị mua iPhone Duo đơn giản vì cảm thấy nó quá đẹp. Ảnh: Phước Quốc

Diễn viên điện ảnh POM nhận iPhone Duo tại hệ thống Minh Tuấn Mobile. Anh cho biết muốn mua để trải nghiệm sản phẩm mới này của Apple, đặc biệt anh rất thích chơi game và làm việc trên iPad, giờ đây với iPhone Duo anh muốn trải nghiệm cảm giác đó trên điện thoại màn hình lớn. Ảnh: Lê Mỹ

Trong khi đó, sự kiện mở bán của hệ thống Di Động Việt gây chú ý với sự xuất hiện của hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân, cả hai đều tới đây với mục đích được sở hữu và trải nghiệm sớm dòng iPhone mới của Apple.

Hoa hậu Thiên Ân (trái) và Kỳ Duyên (phải) nhận máy tại hệ thống Di Động Việt và tỏ ra rất thích thú khi mở hộp và cầm trên tay chiếc điện thoại gập mới này của Apple.

Từ hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân, đến diễn viên điện ảnh POM và nhiều khách hàng đầu tiên sở hữu iPhone Duo sáng nay đa phần đều cho biết, họ là “tín đồ” của Apple và đây là sản phẩm mới nên mua về trải nghiệm là chính. Họ mong muốn sẽ có một trải nghiệm như ý, khi sử dụng nó trong thời gian lâu dài.

Anh Hải Đăng, một "tín đồ" của Apple, cho biết đã sử dụng điện thoại gập Android, tuy nhiên nó cho trải nghiệm không thoải mái, đặc biệt là khi dùng ứng dụng. Với iPhone Duo, anh kỳ vọng nó sẽ cho trải nghiệm tốt hơn và đây sẽ là điện thoại chính anh dùng trong thời gian tới. Ảnh: Lê Mỹ

Về mức giá cao của sản phẩm này, đa số những người vừa sở hữu iPhone Duo đều trả lời đây không phải là vấn đề chính để họ quan tâm.