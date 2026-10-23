iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, đang thu hút sự chú ý không chỉ bởi thiết kế mới mà còn vì vấn đề nhiệt độ khi sử dụng.

Nhiều bài đánh giá cho thấy iPhone Duo có thể nóng lên khi gọi video, chụp ảnh, chơi game hoặc chạy các ứng dụng nặng. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng đến hiệu năng vẫn gây ra những ý kiến trái chiều.

iPhone Duo có thể nóng lên khi gọi video, chụp ảnh, chơi game hoặc chạy các ứng dụng nặng. Ảnh: Apple

iPhone Duo nóng đến mức khiến người dùng phải dừng cuộc gọi FaceTime

Trong các bài đánh giá iPhone Duo được công bố trước ngày mở bán, khả năng tản nhiệt của thiết bị là một trong những chủ đề được đề cập nhiều nhất. Một số chuyên gia nhận xét máy chỉ ấm lên khi hoạt động với cường độ cao, trong khi những người khác cho rằng thiết bị có lúc nóng quá mức cần thiết.

Joanna Stern cho biết mặt lưng iPhone Duo trở nên ấm rõ rệt khi sử dụng FaceTime và chụp ảnh. Trong quá trình thử nghiệm, cô thậm chí phải kết thúc một cuộc gọi FaceTime vì cảm thấy điện thoại quá nóng.

Theo Stern, khi cầm iPhone Duo cho cuộc gọi FaceTime, cô nhận thấy nhiệt độ thiết bị tăng lên. “Nó nóng lên rõ rệt”, Stern cho hay.

Apple giải thích với Stern rằng hiện tượng này là dấu hiệu cho thấy hệ thống tản nhiệt của iPhone Duo đang hoạt động theo thiết kế. Cụ thể, hệ thống có nhiệm vụ đưa nhiệt ra khỏi chip xử lý, qua đó giúp thiết bị duy trì hiệu năng khi vận hành.

Tuy nhiên, lời giải thích từ Apple không hoàn toàn thuyết phục được nữ phóng viên. Theo cô, dù nhà sản xuất có thể xem đây là kết quả của quá trình truyền nhiệt, cảm giác thực tế khi cầm máy vẫn là một chiếc điện thoại rất nóng.

Sự khác biệt giữa cách Apple lý giải và trải nghiệm của người dùng cho thấy khả năng tản nhiệt không chỉ được đánh giá bằng thông số kỹ thuật. Cảm giác nóng khi cầm nắm trong thời gian dài cũng là yếu tố quan trọng, đặc biệt với một thiết bị có thiết kế gập và màn hình lớn như iPhone Duo.

Hệ thống tản nhiệt mỏng hơn trở thành thách thức với Apple

iPhone Duo sử dụng chip A20 Pro và hệ thống buồng hơi tùy chỉnh tương tự dòng iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, buồng hơi trên mẫu điện thoại gập này mỏng hơn, đặt ra những thách thức nhất định trong việc kiểm soát nhiệt độ.

Để giải quyết vấn đề, Apple đã bổ sung một ống dẫn nhiệt bằng graphite linh hoạt tại khu vực bản lề. Bộ phận này giúp truyền nhiệt giữa hai nửa thiết bị, đồng thời mở rộng diện tích bề mặt có thể phân tán nhiệt ra môi trường.

Buồng hơi trên iPhone Duo mỏng hơn, đặt ra những thách thức nhất định trong việc kiểm soát nhiệt độ. Ảnh: 9to5mac

Đây là giải pháp đáng chú ý bởi điện thoại gập có cấu trúc phức tạp hơn smartphone dạng thanh truyền thống. Không gian dành cho linh kiện bị giới hạn, trong khi thiết kế hai nửa màn hình và bản lề khiến việc bố trí hệ thống tản nhiệt trở nên khó khăn hơn.

Dù vậy, các bài đánh giá cho thấy giải pháp của Apple chưa thể loại bỏ hoàn toàn tình trạng nóng máy trong mọi tình huống.

The Verge nhận thấy iPhone Duo nóng lên khi sử dụng camera trong thời gian dài, đặc biệt khi cả hai màn hình cùng hoạt động với những tính năng như Duo Preview. Khi đó, người dùng có thể cảm nhận rõ nhiệt độ thiết bị tăng lên.

Đáng chú ý, bài đánh giá cho biết điện thoại có thể nóng đến mức bắt đầu xuất hiện hiện tượng giật, lag sau một thời gian sử dụng. Tình trạng này cũng được ghi nhận khi chạy một số ứng dụng của bên thứ ba, nhất là ứng dụng video và các ứng dụng do Google phát triển.

Những kết quả trên cho thấy vấn đề nhiệt độ không chỉ xuất hiện khi người dùng chơi game hoặc thực hiện tác vụ đồ họa nặng. Một số hoạt động phổ biến như quay chụp liên tục hay sử dụng ứng dụng video cũng có thể khiến thiết bị nóng lên đáng kể.

Chơi game khiến iPhone Duo nóng hơn iPhone 18 Pro

PetaPixel cũng ghi nhận mẫu iPhone Duo thử nghiệm trở nên ấm khi chơi game, chỉnh sửa ảnh hoặc thực hiện các tác vụ gây áp lực lớn lên bộ xử lý. Nhiệt tập trung rõ hơn ở phía bên phải của thiết bị khi mở hoàn toàn.

Trong khi đó, kênh công nghệ Mrwhosetheboss thực hiện bài kiểm tra tải nặng kéo dài 20 phút, so sánh iPhone Duo với iPhone 18 Pro Max. Kết quả cho thấy khi gập lại, iPhone Duo có xu hướng giữ nhiệt bên trong, đồng thời hiệu năng thấp hơn mẫu Pro Max.

Khi mở ra, màn hình lớn có độ phân giải cao của iPhone Duo cũng tạo thêm áp lực lên hiệu năng hệ thống. Tuy nhiên, Mrwhosetheboss tập trung nhiều hơn vào khả năng xử lý thay vì chỉ đánh giá nhiệt độ.

Theo người thử nghiệm, chênh lệch hiệu năng giữa iPhone Duo và iPhone 18 Pro Max không quá lớn đến mức người dùng dễ dàng nhận thấy trong những hoạt động thường ngày. Điều này cho thấy kết quả trong các bài kiểm tra tải nặng chưa chắc phản ánh đầy đủ trải nghiệm thực tế.

Một phép thử khác của HTX Studio, kéo dài 30 phút khi chơi game, cho thấy sự khác biệt rõ hơn. Nhiệt độ iPhone Duo đạt 46,5 độ C, cao hơn mức 43,8 độ C của iPhone 18 Pro và 43,2 độ C của iPhone 18 Pro Max.

Không chỉ nóng hơn, iPhone Duo còn có tốc độ khung hình thấp hơn khoảng 20% so với các mẫu iPhone 18 Pro trong bài thử nghiệm. Độ sáng màn hình cũng không duy trì được mức 300 nit như kỳ vọng mà giảm xuống còn 185 nit.

Kết quả này cho thấy khi phải xử lý tác vụ nặng liên tục, iPhone Duo có thể gặp khó khăn trong việc duy trì đồng thời hiệu năng, độ sáng màn hình và nhiệt độ ở mức tối ưu.

iPhone Duo có thực sự gặp vấn đề lớn?

Không phải tất cả chuyên gia đều xem nhiệt độ là nhược điểm nghiêm trọng của iPhone Duo.

9to5Mac nhận xét thiết bị chạy nóng hơn iPhone 18 Pro một chút, nhưng chưa đến mức ảnh hưởng đáng kể đến hiệu năng. Trong khi đó, Tom's Guide tiến hành kiểm tra nhiệt độ bằng bài thử nghiệm benchmark và nhận thấy nhiệt được phân tán tương đối đồng đều trên thân máy.

Tuy nhiên, iPhone Duo vẫn nóng hơn vài độ so với Galaxy Z Fold8, mẫu điện thoại gập được Tom's Guide sử dụng để đối chiếu.

Trong bài kiểm tra độ ổn định của 3DMark, iPhone Duo đạt 75,9%. Con số này thấp hơn mức 79% của iPhone 18 Pro Max, nhưng cao hơn mức 72% của Galaxy Z Fold8. Kết quả cho thấy khả năng duy trì hiệu năng của iPhone Duo không hẳn vượt trội, nhưng cũng không hoàn toàn bất lợi khi so sánh với đối thủ.

Gizmodo đưa ra đánh giá tích cực hơn. Trang này không xem nhiệt độ là vấn đề đáng lo ngại, đồng thời cho rằng buồng hơi làm tốt nhiệm vụ làm mát, giúp hạn chế hiện tượng giật hoặc giảm tốc độ xử lý ngay cả khi ứng dụng sử dụng toàn bộ nhân CPU và GPU.

Sự khác biệt giữa các bài đánh giá có thể xuất phát từ loại tác vụ, thời gian thử nghiệm, điều kiện môi trường và cách đo nhiệt độ. Một thiết bị có thể hoạt động ổn định trong các tác vụ thông thường, nhưng vẫn nóng lên rõ rệt khi chơi game kéo dài hoặc sử dụng camera liên tục.

iPhone Duo sẽ chính thức lên kệ vào ngày 23/10. Vì vậy, người dùng sẽ không phải chờ lâu để kiểm chứng liệu tình trạng nóng máy có trở thành vấn đề phổ biến trong quá trình sử dụng thực tế hay không.

(Tổng hợp)